В Челябинске включили праздничную иллюминацию на мостах

Подсветку сделали ко Дню города

В Челябинске на мостах установили светодиодные трубки и шары, которые являются украшением ко Дню города. Стоимость праздничной иллюминации составила 35,6 млн рублей.

Архитектурную подсветку смонтировали на четырех мостах: Красном (на улице Красной), Троицком (улица Кирова), Свердловском (Свердловский проспект) и Ленинградском (проспект Победы).





Над Красным мостом повесили светодиодные трубки и шары. На Свердловском проспекте трехцветные световые трубки расположили вертикально на опорах. На Троицком мосту повесили световые консоли, Ленинградский мост украсили инсталляциями из скрещенных светодиодных трубок с лампочками.

Установкой иллюминации занимается ООО «Компания Омега» из Санкт-Петербурга, которое, согласно данным с сайта госзакупок, выиграло конкурс по архитектурно-художественной подсветке на мостовых сооружениях Челябинска. Начальная цена контракта составляла 44 миллиона 500 тысяч рублей. Поставщик предложил провести работы за 35 миллионов 600 тысяч рублей.





Стоимость работ по монтажу иллюминации на Красном мосту составляет 6,2 млн рублей, на Ленинградском и Свердловском мостах — по 11,9 млн рублей, на Троицком — 5,3 млн рублей.





В администрации Челябинска ранее сообщили, что все испытания проведут в первых числах сентября. А первое включение подсветки запланировано на 10-е число.

Напомним, в прошлом году ООО «Компания Омега» стало победителем торгов по проведению технического обслуживания декоративно-светового оформления города, в том числе праздничных светящихся конструкций к Новому году.

По данным базы «СБИС», ООО «Компания Омега» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2005 году. Основная сфера деятельности — производство электромонтажных работ. Организация входит в Торгово-промышленную палату РФ. В 2020 году чистая прибыль составляла 3,9 млн рублей. Компания участвовала в 84 торгах, победив в 59 из них. Общая сумма — 932 млн рублей. В ноябре 2020 года фирма побеждала в аукционе на подготовку к размещению в Челябинске новогоднего декоративно-светового оформления, получив 61 млн рублей.