В 2022 году в Челябинске подсветят все культурные учреждения

Сейчас в администрации разрабатывают проект подсветки Театра драмы

В Челябинске устанавливают подсветку на зданиях культурных учреждений. В 2022 году планируется завершить подсветку всех крупных культурных зданий. Об этом рассказал министр культуры региона Алексей Бетехтин.



Сейчас в городе светятся здания Челябинской филармонии, Исторического музея Южного Урала, Картинной галереи и Театра оперы и балета.

22 декабря прошли испытания подсветки здания Челябинского театра кукол, она будет полноценно запущена к Новому году.

«Горожане, которые видят эту красоту, понимают, что живут в миллионнике, столице Южного Урала, а не в деревне. Поэтому мне кажется, что средства направлены очень правильно», — считает министр культуры Челябинской области.

Сейчас в разработке находится проект по подсветке Театра драмы им. Наума Орлова. Здание театра большое, поэтому оно засветится только в следующем году. А летом по плану закончится ремонт фасада Публичной библиотеки, поэтому там подсветка тоже появится только в 2022 году.