Мосты через реку Миасс в Челябинске украсят подсветкой

На эти цели предусмотрено более 16 млн рублей

Администрация Челябинска объявила аукцион на выполнение работ по устройству архитектурно-художественной подсветки мостов через реку Миасс. Начальная цена составляет 16,65 млн рублей. Заявки принимают до 19 августа. Торги запланированы на 20 августа. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подсветку установят на трех мостах — на улицах Кирова и Красной, на Свердловском проспекте. Там установят суммарно 1005 светильников. Больше всего их будет на двух мостах — на Троицком и возле «Мегаполиса» — 429 и 420 соответственно. На мосту по Свердловскому проспекту установят 156 светильников. Для каждого объекта предусмотрены повседневные и праздничные режимы освещения. В пояснительной записке сказано, что «архитектурная подсветка обеспечит зрительный комфорт и выразительность вечерней светоцветовой среды».

Инженерные изыскания по заказу комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска проводило местное ООО «Производственно-технический центр „Градострой“». Эта же компания разработала рабочую документацию.

Срок выполнения работ, установленный заказчиком, — 14 дней после заключения контракта.

Напомним, что в Челябинске уже нашли подрядчиков для установки архитектурной подсветки на фасады нескольких исторических зданий в центре города. Это Концертный зал имени С. С. Прокофьева, картинная галерея, театр оперы и балета, Исторический музей Южного Урала.