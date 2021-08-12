В Челябинской области на уборку с дорог мусора и снега потратят 16 миллиардов рублей

Власти ищут четырех подрядчиков для содержания магистралей

Центр организации закупок Челябинской области разместил четыре аукциона по поиску подрядчиков для содержания дорог и автомобильных мостов в регионе. Компании будут убирать с магистралей мусор и снег с 1 января 2022 года до 30 сентября 2024 года. Общая начальная стоимость контрактов — 16,2 млрд рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Территорию Челябинской области для уборки дорог разделили на три зоны. Первая включает 573 дороги в Чебаркульском, Саткинском, Аргаяшском районах, Миассе, Златоусте, Карабаше, Кыштыме. Начальная стоимость контракта — 4,3 млрд рублей. Вторая зона — дороги в Красноармейском, Пластовском, Сосновском районах, обход Челябинска, магистраль Южноуральск — Магнитогорск. Работы оценили в 5,3 млрд рублей. Третья территориальная зона — в основном южные районы области: Чесма, Бреды, Уйское, Варна, Карталы, Бреды, Магнитогорск. Начальная стоимость контракта — 5,3 млрд рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчики должны будут летом вывозить мусор, мыть ограждения и остановки, при необходимости проводить ямочный ремонт, укреплять кюветы и водостоки. Зимой нужно будет чистить и вывозить снег и лед, обеспечить круглосуточное дежурство бригад на трассах. Использование противогололедных реагентов в документации не прописано.

Также объявлены торги с начальной ценой в 1,3 млрд рублей на содержание мостов. Срок исполнения контракта также с 1 января 2022 года до 31 декабря 2024 года. Подрядчику нужно будет не только вывозить мусор и снег, но и красить опоры и отбойники, менять дорожные знаки, ремонтировать асфальтовое покрытие. Компания должна будет следить за почти 300 мостами на территории всей Челябинской области. Начальная стоимость контракта — 1,3 млрд рублей.

Исполнителей контрактов на содержание дорог в Челябинской области должны выбрать к концу августа.