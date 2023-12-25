Глава Центробанка назвала причину роста цен на яйца

В Россию завезли вторую партию востребованной продукции из Азербайджана

В России цены на яйца выросли из-за высокого спроса, который опережает предложения поставщиков. Об этом в интервью РБК заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В свою очередь, Россельхознадзор сообщил о поставке второй партии востребованной продукции в страну. Импортная продукция поспособствует стабилизации цен.

«Прежде всего, в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — ответила на вопрос о подорожании яиц в интервью изданию глава Банка России.

По данным Россельхознадзора РФ, 21 декабря в Россию ввезли вторую партию столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук). Первая поступила 19 декабря, а объем составил 36 тонн.

Напомним, 5 декабря во время прямой линии глава региона Алексей Текслер сообщил, что яйца подорожали по всей стране после остановки нескольких птицефабрик (не в Челябинской области) из-за вспышки куриных заболеваний на них. Стоимостью популярного продукта заинтересовалась ФАС России.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря сказал, что будет расширен импорт куриного яйца, чтобы компенсировать его дефицит на рынке и тем самым остановить рост цен.

Правительство поддержало инициативу об освобождении от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении пищевого яйца домашних кур. Тарифная льгота будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Ввезти в Россию можно будет 1,2 миллиарда яиц.

«Льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров. Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран. Инициатива уже получила поддержку Евразийской экономической комиссии», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.

Как сообщал министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, временная тарифная льгота позволит обеспечить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости, в частности, из Турции и Ирана. Ожидается, что цены на яйца снизятся после Нового года.