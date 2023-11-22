В Челябинской области подорожали яйца из‑за роста расходов производителей

С начала года выросли цены на ветпрепараты, ГСМ, запчасти







С 1 ноября за две недели стоимость куриных яиц выросла на 5%, с начала года — на 25%. При этом в некоторых супермаркетах Челябинской области цена перешагнула отметку 100 рублей. ФАС России инициировало проверку ценообразования продукции птицефабрик. ИА «Первое областное» узнало, почему к новогоднему столу сильнее всего выросли в цене именно яйца.

Биржа влияет на инкубатор

Челябинские птицефабрики заявили об увеличении затрат и себестоимости производства куриного яйца из-за курса доллара. Биржевые котировки косвенно влияют на работу инкубатора, поскольку из-за роста стоимости иностранной валюты растут расходы производителей на ремонт и обслуживание оборудования, которое на 80% импортное. Доллар влияет на цены ветеринарных препаратов и витаминных комплексов, 50% которых продолжают завозить из-за рубежа, поскольку российских аналогов пока не существует. Прошедшие вспышки вирусных заболеваний птицы в октябре только увеличили расход медикаментов.

«Причины роста себестоимости яиц носят объективный характер и связаны с ростом затрат производителей. Стоимость яйца привязана к курсу доллара, поскольку более 80% на птицефабриках — импортное оборудование, которое закупалось еще 10—15 лет назад. Мы закупаем импортные ветпрепараты и витамины, стоимость которых установлена в долларах, а не рублях. Также одним из ключевых факторов удорожания яиц в этом году стало увеличение фонда оплаты труда»,— пояснил руководитель ООО «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков.

По его словам, заработная плата сотрудников птицефабрики была увеличена на 50%, чтобы избежать оттока кадров на предприятия оборонно-промышленного комплекса. После того, как автозавод «Урал», расположенный в 15 километрах от птицефабрики, повысил оплату труда по рабочим профессиям, местные жители стали оставлять прежние рабочие места.

«Оборонным предприятиям нужны рабочие руки, они готовы хорошо платить за труд, поэтому отмечается отток кадров из сельского хозяйства во всех российских регионах. Чтобы удержать кадры на рабочих местах, мы тоже увеличиваем заработную плату. Но это один из факторов. Расходы птицефабрики выросли не только из-за роста фонда оплаты труда, поскольку подорожало дизельное топливо, упаковка (гофротара), кормовые добавки, ветпрепараты и обслуживание оборудования»,— утверждает Дмитрий Пырсиков.

По его словам, в октябре из-за птичьего гриппа несколько птицефабрик, поставляющих яйцо на рынок Челябинской области, прекратили отгрузки из-за карантина. Но о дефиците речи не идет, поскольку южноуральский рынок по яйцу профицитный. Производят здесь почти в 2 раза больше яйца, чем потребляет население.

В регионе профицит по яйцу

Челябинская область на протяжении нескольких лет входит в число лидеров страны по производству мяса птицы и яйца из-за большого количества птицефабрик, работающих на ее территории.

«На Южном Урале в январе — октябре 2023 года произведено более 1 млрд 360 млн штук яиц, этого уже достаточно, чтобы обеспечить годовую потребность каждого жителя Челябинской области, если опираться на рекомендуемую норму — 260 яиц в год. Часть яичной продукции, производимой с профицитом, вывозится в другие регионы»,— сообщили в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области.

По данным ведомства, подорожание яиц вызвано сезонным фактором — значительными колебаниями внутреннего спроса, а также с экономическими условиями работы птицефабрик яичного направления, в частности ростом затрат на перевозку продукции, на энергетику и модернизацию производства.

Часть продукции южноуральские птицефабрики отправляют на экспорт. Рост доллара сделал экспортные поставки еще более выгодными, не скрывают производители. В ситуации роста цен на яйцо на внутреннем рынке Минсельхоз России предложил ограничить экспорт яйца на 6 месяцев с 1 декабря 2023 года.

«Производство куриного яйца имеет замкнутый цикл, фабрика работает в режиме 24 на 7, то есть нельзя сказать курице — на Пасху неси по два яйца, а летом — по половинке. На фабрике запущен непрерывный процесс производства, при этом продукция имеет свой срок годности. Мы не можем складировать товар, а продавать через год. Мы не можем придержать производство до нужного курса доллара, так не получится»,— говорит Дмитрий Пырсиков.

В Челябинском УФАС ИА «Первое областное» сообщили, что мониторинг ценообразования на куриное яйцо по поручению ФАС России проводится на территории региона. Есть предварительные результаты, они будут представлены в центральный аппарат сразу после завершения проверки.

В Минсельхозе Челябинской области также отметили, что в период с 1 по 15 ноября на 7,37% снизилась цена на мясо птицы. Эта продукция значительно дорожала в сентябре — октябре. ФАС проводила проверку ценообразования, а также рекомендовала крупнейшим производителям снизить оптовую стоимость, а магазинам — розничную. После этого мясо курицы стало дешеветь.