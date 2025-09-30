Михаил Мишустин на «Иннопроме. Беларусь» отметил передовые производства Челябинска и Магнитогорска

Премьер-министр подчеркнул, что сильная собственная индустриальная база — это одна из основ национального суверенитета

На международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь», которая в эти дни проходит в Минске, председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о развитии в стране инновационных предприятий. В ходе доклада он отметил производство промышленных роботов в Челябинске и открытие цеха машиностроительной продукции в Магнитогорске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«На Урале в серию вышла современная модель промышленных роботов для манипуляций с тяжелыми грузами до 45 килограмм. Хочу сказать, что вообще производство манипуляторов до недавнего времени было крайне сложным для наших стран. Производство их построено по принципу „робот делает робота“. Открылся также и новый цех машиностроительной продукции, который обеспечит нужным оборудованием горно-металлургическую отрасль», — сказал Михаил Мишустин.





Премьер-министр РФ подчеркнул, что ситуация в экономике и благополучие граждан зависят от того, насколько активно идет модернизация мощностей, создаются новые предприятия, осваиваются перспективные рынки и внедряются современные решения на производствах.

«Завод роботов» представил на выставке «Иннопром. Беларусь» шестиосевого универсального промышленного робота RusRobot RR 60-2100. Он способен транспортировать грузы весом до 60 килограмм. Робот и ПО к нему разработаны компанией «Русский Робот». Производство запустили с использованием мер поддержки от Минпромторга России и Фонда развития промышленности.

Также глава кабинета министров отметил на выставке среди крупных инновационных проектов строительство в Магнитогорске цеха машиностроительной продукции. Старт работе нового производства дал президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Магнитогорск 16 июля 2025 года. Тогда же глава государства посетил коксовую батарею №12 Магнитогорского меткомбината, которая является крупнейшим инвестпроектом предприятия за последние 10 лет.