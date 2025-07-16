Владимир Путин запустил на ММК машиностроительное производство

Цех обеспечит продукцией металлургию и горнодобывающую промышленность

Президент России Владимир Путин во время рабочего визита на Магнитогорский металлургический комбинат запустил цех по выпуску машиностроительной продукции. Она будет импортозамещающей. Предназначена для металлургии и горнодобывающей промышленности, а также подъемно-транспортного оборудования, сообщает пресс-служба ММК.





Цех закроет значительную часть потребностей самого комбината. Продукцию будут поставлять также другим российским компаниям и на рынки СНГ.





Новая производственная площадка — это более 450 рабочих мест и свыше 10,5 тысячи тонн продукции ежегодно. В создание цеха ММК инвестировал 6,5 миллиарда рублей. Почти 40% оборудования выпущено в России.





Здание спроектировали с учетом трендовых архитектурных, световых и логистических решений. На высоте 10 метров внутри цеха обустроен экскурсионный маршрут с обзором на все этапы производства.