Машиностроительные предприятия Челябинской области снабжают техникой всю Россию

Южноуральские машины используются в самых разных отраслях

Сегодня, 28 сентября, свой профессиональный праздник отмечают машиностроители. Для Челябинской области машиностроение — одна из базовых отраслей промышленности. Южноуральские предприятия снабжают разнообразной современной техникой не только всю Россию, но и дружественные страны.

Машины, которые производят на заводах Южного Урала, используют в строительстве, дорожной и коммунальной сферах, при реализации различных инфраструктурных проектов. Кроме того, челябинская техника помогает бойцам выполнять задачи спецоперации.

«В условиях санкций наши конструкторы и инженеры находят решения, зачастую превосходящие зарубежные аналоги. А мастерство и профессионализм машиностроителей позволяют выпускать надежную, качественную, востребованную и конкурентоспособную технику»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил специалистов за их непростой труд, а ветеранов отрасли — за заложенные трудовые традиции.

День машиностроителя отмечают с 1966 года в третье воскресенье сентября. В праздник чествуют инженеров, техников, конструкторов, рабочих, руководителей предприятий — всех, кто причастен к созданию машин. Традиционно в преддверии праздника на южноуральских предприятиях награждают лучших специалистов.