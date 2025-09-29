Челябинский промышленный робот представлен на выставке «Иннопром. Беларусь»

Продукцию выпускает южноуральский «Завод роботов»

Челябинский шестиосевой универсальный промышленный робот RusRobot RR 60-2100 представлен на Международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь», которая проходит с 29 сентября по 1 октября в Минске. Устройство грузоподъемностью 60 килограмм уже зарекомендовало себя в работе на предприятиях отечественной обрабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба «Завода роботов».

Такое оборудование востребовано в кузнечных, металлообрабатывающих производствах, так как избавляет от тяжелого ручного труда и значительно ускоряет рабочие процессы. Программное обеспечение, которое используется для управления роботами RusRobot, находится в реестре отечественного ПО Минцифры России и имеет расширенный функционал в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Робот и ПО к нему разработаны коллективом опытных специалистов ООО «Русский Робот» и серийно производится на мощностях ООО «Завод роботов» с применением мер поддержки, реализуемых Минпромторгом России и Фондом развития промышленности.

В июле челябинский «Завод роботов» представил на «Иннопроме» в Екатеринбурге новинку — консольно-портальный робот GR-40, который позволяет существенно экономить место в цехе. Его грузоподъемность достигает 45 килограмм.



Добавим, что обсуждается локализация производства роботов в Беларуси. Губернатор Алексей Текслер говорил об этом во время недавней деловой поездки в республику.