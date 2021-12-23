Мэрия отдает в аренду бывшую штрафстоянку в центре Челябинска

В 2020 году с этого участка через суд выселили компанию «Лидер плюс»

Администрация Челябинска планирует провести аукцион по продаже права заключения договора пользования и благоустройства территории по улице Энгельса, 3/2. На участке площадью почти 5,2 тыс. кв. м будет организована автостоянка.

По соседству продолжается строительство домов жилого комплекса «Западный луч». Чуть дальше от места будущей парковки — на перекрестке улиц Энгельса и Труда — возводится здание для налоговой службы Челябинской области. Кроме того, власти города планируют построить неподалеку мост через реку Миасс, который соединит улицы Энгельса и Краснознаменная.





Ранее в том месте располагалась штрафстоянка для нарушителей правил дорожного движения. В августе 2018 года прокуратура выявляла факт самовольного занятия территории компанией «Лидер плюс», которая занимается организацией работы штрафстоянок. Выписанный штраф в 100 тыс. рублей суд заменил на предупреждение. В октябре 2019 года прокуратура подала иск в Арбитражный суд Челябинской области. Там штрафстоянку признали незаконной, произошло это в июле 2020 года. Документов на землю у компании не оказалось, администрация города передачу участка не проводила. Только в декабре «Лидер плюс» освободил участок на улице Энгельса. Штрафстоянка вернулась на улицу Братьев Кашириных в район ЧелГУ. Туда же доставляют машины в угоне или после ДТП.

ООО «Лидер плюс», по данным базы «СБИС», работает с 2016 года. Владельцем (с января 2021-го) и гендиректором значится Геннадий Вильшенко, экс-начальник отдела ФСБ по Златоусту. В январе этого года из состава владельцев вышло АО «Амарант» (24,75%), в декабре 2020-го — Екатерина Краснихина (75,25%). В 2020 году компания получила прибыль 32 тыс. рублей. Екатерина Краснихина фигурировала в деле ФАС России о сговоре экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с региональным Миндортрансом и «Южуралмостом». Она была заместителем директора по правовым вопросам филиала АО «Южуралмост».

ИА «Первое областное» отправило запрос в пресс-службу мэрии Челябинска с просьбой предоставить комментарий о параметрах будущей автостоянки возле ЖК «Западный луч». Мы опубликуем ответ, как только он поступит в редакцию.

