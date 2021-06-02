Челябинское УФАС нашло нарушения на платной парковке возле Кировки

Управлению культуры запретили отдавать стоянку предпринимателям

УФАС России по региону выдало управлению культуры Челябинска предупреждение по платной парковке рядом с пешеходной частью улицы Кирова. Речь об участке улицы Коммуны на пересечении с улицей Цвиллинга, он огорожен шлагбаумом. За стоянку напротив регионального правительства автомобилисты платят 40 рублей в час.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС, парковка площадью 36 кв. м принадлежит МАУ «Городской сад имени А. С. Пушкина», она составляет единый имущественный комплекс с Кировкой. Управление культуры города не следило за работой подведомственного учреждения, и чиновники отдали стоянку для ведения предпринимательской деятельности. Там работало частное лицо, которое брало с водителей плату.

«Отсутствие контроля привело к получению индивидуальным предпринимателем в отсутствие правовых оснований возможности пользования муниципальным земельным участком, расположенным в центре города, имеющим большой поток движения и приносящим высокую прибыль при организации на нем автопарковки», — сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

По предписанию УФАС управление культуры должно само заниматься организацией платной парковки возле Кировки. Привлекать сторонние организации нельзя. Но требование о том, чтобы убрать стоянку, никто не предъявляет. В 2018 году антимонопольная служба уже выявляла аналогичное нарушение. Тогда руководство «Горсада им. Пушкина» устранило нарушения, но спустя некоторое время опять отдало стоянку частным лицам.

По данным публичной кадастровой карты, к Кировке относится земельный участок общей площадью 36,5 тыс. кв. м. Для эксплуатации пешеходной улицы МАУ «Городской сад имени А. С. Пушкина» отдали парковку на улице Коммуны, стоянку возле здания главпочтамта, участки на улице Карла Маркса, где размещаются павильон с сувенирами и книжный развал, всю площадь Ярославского. Кадастровая стоимость Кировки — 244 млн рублей.