Челябинское УФАС возбудило антимонопольные дела за отказ демонтировать парковки

Муниципальное учреждение нарушило закон о защите конкуренции

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы РФ возбудило антимонопольные дела на муниципальное казенное учреждение «Городская среда» за отказ демонтировать парковки. Стоянки размещены по адресам: проспект Победы, 380а и улица Набережная, 12а/1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Челябинское УФАС выдало учреждению предупреждение о необходимости демонтировать нестационарные объекты. Антимонопольная служба выяснила, что парковки были установлены без документов на право их размещения, что нарушает закон о защите конкуренции.

«Челябинское УФАС России указало, что нестационарные объекты, установленные на момент выявления без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю или документов на размещение таких нестационарных объектов, подлежат демонтажу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Из-за неисполнения предупреждения в установленные сроки Челябинское УФАС возбудило на МКУ «Городская среда» антимонопольные дела. Учреждение, по данным надзорной службы, обжалует правомерность предупреждений в Арбитражном суде Челябинской области.