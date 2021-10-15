Администрация Челябинска отказалась от строительства парковки возле парка Гагарина

Многоуровневый объект на 500 машино-мест планировали возвести на улице Труда

На сайте администрации Челябинска опубликованы результаты публичных слушаний по вопросу строительства многоуровневой парковки вместимостью до 500 машино-мест по улице Труда, 191а. Само мероприятие, организованное 30 сентября, признано состоявшимся. Против принятия положительного решения поступило 286 обращений граждан. Как и анонсировалось ранее, комиссия при управлении по архитектурно-градостроительному проектированию мэрии рекомендует отказать в выдаче разрешения на строительство объекта. Специалисты настаивают на комплексном подходе к созданию парковки.

«Требуется дополнительная проработка вопроса в части обоснования размещения многоуровневой парковки на территории, прилегающей к ЦПКиО им. А. Ю. Гагарина и зоопарка, путем разработки и утверждения документации по планировке территории, где будет произведен комплексный расчет требуемого количества машино-мест для обеспечения указанной территории машино-местами, а также проработан вопрос транспортной доступности указанного объекта с территории общего пользования, а также вопрос пешеходного сообщения с прилегающими объектами капитального строительства с учетом максимального сохранения зеленых насаждений и благоустройства прилегающей территории», — сказано в заключении о результатах публичных слушаний.

Четырехуровневую парковку возле парка Гагарина планировалось построить на муниципальной земле — на участке между бутик-отелем «Тишина» и трансформаторной подстанцией. Территория относится к зоне парков и скверов. Ранее в администрации поясняли, что нормативы и требования для парков и зон отдыха определяют потребность в автостоянках. В случае с Челябинском это 20 машино-мест на 100 посетителей, одновременно находящихся в местах рекреации. Парк имени Гагарина и зоопарк единовременно могут посещать 2,5 тыс. человек. Поэтому рядом нужна парковка на 500 машин.