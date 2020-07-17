В Челябинске исчезнет незаконно установленная штрафстоянка

Такого решения добилась прокуратура области.

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С улицы Энгельса в Челябинске исчезнет штрафстооянка. Прокуратура добилась освобождения земельного участка от объекта, поскольку у её хозяев не было соответствующих документов.



Дело рассматривалось арбитражном суде Челябинска. Прокуратура требовала забрать земельный участок и ООО «Лидер Плюс» и освободить его ото всех объектов. Как пояснили в пресс-службе ведомства, штрафстоянка была установлена в нарушении Земельного кодекса России без каких-либо документов.

«Прокурорскими проверками установлено, что обществом неправомерно был занят земельный участок, расположенный в г. Челябинске по ул. Энгельса, вблизи дома № 3. На нем была организована специализированная автостоянка для задержанных транспортных средств. Земельный участок огорожен забором, на нем расположены три некапитальных строения, в том числе посты охраны»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры области.

В итоге суд встал на сторону прокуратуры. Решение вступило в силу и не может быть обжаловано. В ведомстве отметили, что намерены добиться фактического исполнения и освобождения земли.