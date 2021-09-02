Челябинский аэропорт оштрафовали на 300 тыс. рублей за высокие цены на телетрапы

Авиакомпания должна была снизить стоимость услуг до середины августа

Челябинское УФАС России оштрафовало руководство аэропорта имени Курчатова и само предприятие на 333 тыс. рублей. Причиной административного наказания стали завышенные цены для авиакомпаний на использование телескопического трапа. Законность установленных тарифов проверила челябинская транспортная прокуратура, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее сотрудники челябинского УФАС изучили цены на тарифы в аэропорту Челябинска, они оказались выше, чем в других городах России. Телетрап в аэропорту Курчатова стоит 23 тыс. рублей в час, в других аэропортах — от 2 тыс. до 21 тыс. рублей. В Екатеринбурге, например, авиакомпании платят в среднем 10 тыс. рублей, в Сочи — 6,6 тыс. рублей.

В апреле этого года управление ФАС России по Челябинской области выдало АО «Челябинское авиапредприятие» предписание о снижении тарифа для авиакомпаний за использование телетрапов. Предписание должны были исполнить до 13 августа. В настоящий момент за устранением нарушений установлен контроль.