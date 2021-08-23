В Челябинске проведут публичные слушания для подготовки квартала на Бажова к реновации

Жители восемь лет ждут сноса бараков

Мэрия Челябинска утверждает новый проект планировки территории в границах улиц Бажова, Героев Танкограда, Котина и Культуры. Как сообщил ИА «Первое областное» главный архитектор города Павел Крутолапов, 16 сентября состоятся публичные слушания с участием жителей микрорайона. В новом Генплане города (утвердят в конце 2021 года), по его словам, будет прописано, что на этой территории можно строить многоэтажные дома.





Сейчас в квартале расположены двухэтажные бараки 1948—1959 годов постройки, детский сад, спортивная школа по гандболу, гаражи, управление образования Тракторозаводского района. Всего — три десятка домов и построек. Здания не признаны аварийными, но люди говорят, что жить и работать там невозможно. Стены — в трещинах, в квартирах — плесень и грибок, в подвалах — вода. Но самое ужасное — клопы и блохи. Насекомые появляются летом, и их ничем нельзя вытравить. Исчезает «живность» только с наступлением заморозков, потому что зимой в квартирах становится очень холодно.

«Я живу на первом этаже. У меня подпол. Муравьи в туалете ползают, тараканы водятся. На протяжении 14 лет у нас к августу блохи по всему дому. Это не в одном доме, а по всему участку. Маленькие дети в квартире. Насекомые полностью обсыпают ноги. Невозможно спать. В ЖЭКе один ответ — вы собственники, решайте свои проблемы сами», — жалуется жительница дома № 8 по улице Карпенко Оксана Кирюшина.

Управляющие компании в этом квартале не задерживаются. Их наличие пейзаж не выдает ничем. На дорогах сплошные ямы, ограждения палисадников, кажется, стоят с момента постройки квартала. В подъездах — полная разруха. В одном из домов над лестничным пролетом начал обваливаться потолок. Его жильцы сами подперли деревянной балкой.





Люди не сдаются и что-то делают по мере сил: например, садят во дворах цветы, ухаживают за деревьями, организуют дежурства по уборке подъездов.

На равнодушие «управляек» жильцы отвечают взаимностью — просто не платят им за услуги. У многих накопились большие долги. Люди не верят, что их когда-нибудь расселят.

«Управляющую компанию нам новую дали. У них офис вообще в Санкт-Петербурге. До них не дозвониться. Они вообще ничего не делают. Каждый год перед выборами приходят кандидаты в депутаты, обещают что-то. Говорят, что помогут, а воз и ныне там. В этом году не пойдем на выборы. Никому до нас нет дела. Раньше хоть завод ЧТЗ помогал. Теперь мы вообще никому не нужны. Если бы эти дома капитально отремонтировали, мы бы не захотели уезжать. Как на ЧМЗ раньше делали — выселяли людей и полностью дома реконструировали. Но никто этого делать не будет. Так что легче это все снести», — рассказывает жительница дома № 87 по улице Культуры Надежда Соколова.

Правда, недавно некоторые дома отремонтировали по программе капремонта. На фоне прочих двухэтажек выглядят они и правда нарядно. Однако в приличный вид, по словам местных, привели только фасады. Трубы рабочие не меняли, перекрытия не укрепляли, в подвалы даже не заглядывали. Ремонт, к слову, продолжается. Например, у дома по Культуры, 83 тоже отштукатурили фасад.





Несмотря на скептический настрой жителей, один из домов в микрорайоне все-таки расселили несколько лет назад. Но здание до сих пор не снесли. Теперь его оккупировали маргиналы. Видны следы пожара.





Когда мы проходим мимо, из окон доносятся страшные крики и мат. Вокруг — битое стекло и мусор. Рядом, к слову, расположена детская площадка. Суровые школьные каникулы в Тракторозаводском районе.

Выбивается из нестройного ряда бараков десятиэтажка в персиковых тонах. Она выглядит вызывающе на фоне обшарпанных землистого цвета домов.





Одна из жительниц, рассеянно глядя на новостройку, говорит: «Не хочу, конечно, жить в таком муравейнике. Да еще и на отшибе северо-запада где-то. Но там ведь нет блох и кипяток с потолка не льется».

В этом квартале в основном живут семьи рабочих с Челябинского тракторного завода. Предприятие давало людям квартиры в 1950—1960-х годах. Многие живут здесь всю жизнь, кто-то сожалеет, что придется оставить место, где прошло детство. Но это непопулярное мнение.





«Я здесь прожила 60 лет, с самого рождения. Здесь мое детство прошло. Дети выросли. Мы как в деревне здесь живем. Белье во дворе сушим, все друг друга знают. Конечно, жалко было бы переезжать. Место у нас хорошее — остановки рядом во все стороны. Я не хочу переезжать. Но со мной дети живут; конечно, им хочется по-человечески жить. Но мне жалко. Я не хочу», — делится жительница дома по улице Героев Танкограда.

На обратном пути мы снова встретили нашу собеседницу. Кажется, она искала нас по дворам. Женщина попросила не упоминать ее имя в публикации, потому что «соседи не поймут».

«Ну и что, что мне жалко. Это ничего. Соседи давно не хотят здесь жить. Я не буду против выступать», — сказала челябинка.

Квартал на Бажова еще в 2013 году включили в городскую программу освоения застроенных территорий. Он должен был пойти под снос. В 2017 году даже нашелся инвестор — компания «Синай» сына бывшего губернатора Бориса Дубровского — Александра Дубровского. Организация представила в мэрию проект реновации. Застройщик предложил возвести на месте бараков микрорайон с таунхаусами и высотными домами. Там хотели разместить новый детский сад и здание начальной школы. Под стройку снесли старую баню. Однако дальше планов дело не пошло.

«Это решение не при мне принималось. Ничего про это не помню. И я ведь бизнес весь продал. Я бизнесом не занимаюсь. Понятия не имею, что там происходит», — заявил Александр Дубровский.

Нынешний директор «Синая» Константин Переверзев отказался общаться с ИА «Первое областное», однако велел секретарю передать корреспонденту, что компания не планирует проводить реновацию на ЧТЗ.

В этом году микрорайон вошел в перечень участков для реновации по программе комплексного развития территории. Всего в нее вошло 16 участков в Челябинске. Закон предусматривает специальные программы сноса и реконструкции не только ветхого жилья, но и просто морально устаревших зданий. Под снос могут пойти на 60% изношенные многоэтажные дома, строения с неисправной канализацией или водоводом, типовые объекты, построенные до 1980 года, садовые дома.

«Реализация комплексного развития территории в границах улиц Бажова, Котина, Героев Танкограда, Культуры будет возможна в случае соответствия расположенных на ней домов актуальным критериям, установленным законом Челябинской области, и требованиям Градостроительного кодекса. Также необходимо принятие соответствующего решения главой города и наличие заинтересованного инвестора-застройщика, получившего право на комплексное развитие этой территории по результатам аукциона. В настоящее время информация о возможных инвесторах отсутствует», — заявил Павел Крутолапов.

Реновация квартала на улице Бажова — вопрос точно не ближайшего года. В качестве приоритетных проектов пока выбрали три участка — территории на месте Каширинского рынка, вокруг старого элеватора возле горсада Пушкина и на Копейском шоссе (поселок ЧКПЗ).