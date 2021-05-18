Челябинский элеватор станет объектом современного искусства

Такой статус на один день ему присвоят художники Уральской биеннале

В Челябинске подходит к концу перформанс DAKC (Deutsche Akademie der Künste in Chelyabinsk) — немецкая академия современного искусства в очень экспериментальном формате. За десять дней два куратора — художники из Кельна Леонид Харламов и Детлеф Шлагхек — провели несколько теоретических и практических занятий для студентов, заставили рисовать автопортреты, даже посетили «Высоту 239». А еще инициировали несколько художественных проектов. Перформанс реализовывался в рамках выездных резиденций VI Уральской биеннале.





И уже в субботу, 22 мая, в «Клоповнике» состоится презентация студенческих проектов и вручение дипломов об успешном окончании DAKC. Вечер начнется в 20:00 кураторской экскурсией, немецкие художники расскажут об особенностях европейского современного искусства и представят студенческие работы. Вход на выставку бесплатный для всех желающих.





А накануне, 21 мая, Леонид Харламов, Детлеф Шлагхек и студенты курса DAKC откроют в Челябинске новый объект современного искусства — элеватор. Они повесят специальную табличку и надеются этим привлечь внимание общественности к старинному зданию.

«Нам не особо важна история этого красивого здания. И мы не будем устраивать там какие-то инсталляции. Элеватор — это реди-мейд, уже готовый объект искусства. Мы только добавим контекст — табличку с наименованием. Это наша совместная идея кураторов и студентов, часть выпускной работы DAKC», — рассказывает Леонид Харламов.

Это хороший повод напомнить городу, что элеватор — знаковый для Челябинска объект, чья судьба в последнее время активно обсуждается.





На урбанфоруме «Давай так», который состоялся в Челябинске в апреле, московский историк и автор книг по архитектуре столицы Павел Гнилорыбов, вместо повальной критики города, оценил некоторые районы и особенно выделил элеватор.

«У любого города должна быть доминанта, ежедневно напоминающая о высшем смысле, выходящем за пределы жизни одного поколения. Кремль, колокольня, собор, античный жертвенник на холме. На Урале это чаще всего заводская труба. А Челябинску повезло: в самом центре города находится 40-метровый элеватор эпохи модерна… Наверху чеканно переливаются дореформенные буквы „Челябинский элеватор государственного банка“… Конечно, его нужно бережно реставрировать и сделать местной Эйфелевой башней. Убрать гаражи и вонючие шиномонтажи, раскрыть перспективу…» — написал Павел на своей странице в «Фейсбуке».





Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов в интервью Первому областному информагентству уточняет, что для восстановления элеватора нужна конкретная бизнес-идея.

«Элеватор как памятник архитектуры и — я не иронизирую — один из символов Челябинска должен стать смысловой и архитектурной доминантой в конкретно взятом пространстве. А если просто внутренне переработать элеватор, получится еще раз кластер креативных индустрий Svobodа2. Прекрасное пространство, куда никто не приходит, потому что нет пользователей, жителей. С элеватором будет то же самое. Эта территория должна быть комплексно переосмыслена.





Недавно в Челябинской области был принят закон о комплексном развитии территории. Это московская программа реновации, адаптированная под регионы. И площадка элеватора как раз входит в список городских зон, где эта программа будет применяться. Осталось расселить все местные шиномонтажки, склады и гаражи.

А пока челябинский элеватор превратится в арт-объект. Пусть всего на один день. Фото и видео процесса превращения элеватора в культурный объект 21 мая будут вшиты в общую выставку Уральской биеннале в Екатеринбурге, которая развернется осенью, после завершения работы выездных резиденций.