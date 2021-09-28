Администрация Челябинска утвердила планировку квартала по проекту Артемия Лебедева

Срок строительства зданий в центре города пока что не называется

На сайте челябинской мэрии опубликовано постановление об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Труда, Российской, Маркса, Красноармейской в Центральном районе. Речь идет о создании квартала «1736» (назван по году основания Челябинска) по проекту Артемия Лебедева. Ранее концепцию обсуждали на публичных слушаниях.

«Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», отмечается в постановлении, которое подписала глава Челябинска Наталья Котова.





Инициатором проекта планировки территории квартала выступает ООО «Тэнк». Согласно документации, предусмотрена фактически комплексная реновация части исторического центра. В границах указанных выше улиц планируется построить заведение общепита, частный центр дошкольного и младшего школьного образования, технопарк с торгово-офисными помещениями, детским садом и двухуровневой подземной автостоянкой, административное здание с магазинами, офисное здание с подземной автостоянкой, многоуровневую парковку на 100 машиномест с магазином и кафе, административное здание с культурно-досуговыми учреждениями, 32-этажный жилой дом с магазинами, апартаментами и двухуровневой парковкой.

«Для нас эта история началась в 2015 году. Проект мы представляем на весь квартал, часть земельных участков в нем находятся в нашей собственности, часть — у других владельцев. Непосредственно наша компания займется возведением технопарка и жилого здания, а другие собственники, в частности, построят школу, которая прекрасно вписалась в концепцию и проект квартала. Мы обратились к Артемию Лебедеву, его студия сделала очень красивый проект, красивые здания. Хочется не просто навести элементарный порядок на этой, почти заброшенной сейчас, территории, но и сделать в самом центре города что-то красивое, стильное, достойное Челябинска и челябинцев, настоящее место притяжения», — рассказывал ранее BFM74.ru генеральный директор ООО «Тэнк» Михаил Фишер.





Большая часть квартала выглядит так: заросли, заброшенные дома и пустыри

В презентации, опубликованной на сайте студии Артемия Лебедева, перечислены архитектурные особенности квартала «1736». Так, общественные здания будет объединять пешеходный переход, чтобы посетители и жители могли свободно перемещаться между ними. Пространство между объектами ограждено от шумных улиц благодаря особой конфигурации застройки, что создает уютную территорию для приватного отдыха. Изнутри комплекс свободен от машин, но сохраняется проезд для пожарных и обслуживающей техники.