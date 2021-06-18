Первые контракты на реновацию в Челябинске заключат в конце 2021 года

Договоры подпишут по трем участкам

В декабре этого года ожидается заключение трех первых контрактов на реализацию проектов комплексного развития территории в Челябинске. Об этом сообщил вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль во время конференции по недвижимости, организованной изданием «Ъ-Южный Урал». По словам заместителя главы региона, застройщики должны будут снести старый жилой фонд, а после — возвести высотные дома и социальные учреждения.

«Мы идем по регламенту. Сначала было принято решение о комплексном развитии территории. Потом началась подготовка документов. Далее должны состояться общественные слушания. С 1 по 15 декабря мы планируем заключать первые контракты с застройщиками или девелоперами», — отметил Сергей Шаль.

Вице-губернатор пояснил, что речь идет о развитии застроенной территории на Копейском шоссе в поселке ЧКПЗ, вдоль улицы Елькина от улицы Овчинникова до элеватора, на месте Каширинского рынка. В Ленинском районе планируется освоить 11,5 га — там будет построено 134 тыс. кв. м жилья (вместо нынешних 12 тыс.) и 50 тыс. кв. м соцобъектов. На улице Елькина возведут 320 тыс. кв. м жилья на нежилом участке площадью 10 га. На территории Каширинского рынка по инициативе собственника земли на 25 га построят 300 тыс. кв. м жилья, а также школу, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Добавим, что всего в регионе определено 25 территорий для проведения реновации. Предполагается построить 4,2 млн кв. м жилья. В Челябинске для комплексного развития территории выбраны 14 площадок.

Ранее в интервью ИА «Первое областное» Сергей Шаль рассказывал, что застройщики будут работать по механизму комплексного развития территории за счет собственных средств. Однако с учетом масштабности проектов готовятся программы по финансовой поддержке. Например, предоставление льготных кредитов под 3–3,5% годовых на срок до 15 лет.