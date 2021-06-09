В Металлургическом районе квартал старых домов попал под реновацию

Администрация города провела торги и определила компанию, которая вместо бараков возведет новостройки

В Челябинске завершился аукцион, где определили компанию, которая займется развитием застроенной территории в Металлургическом районе. Победителем торгов стало ООО Специализированный застройщик «ИКАР». Протокол по итогам аукционов разместила администрация Челябинска на своем официальном сайте.

Речь идет об освоении участка в границах многоквартирных домов № 80 по ул. Сталеваров, № 19а по ул. Пекинской, гаражно-строительного кооператива № 507, дворовой территории многоквартирного дома № 88а по ул. Сталеваров в Металлургическом районе города Челябинска. Площадь застроенной территории составляет 21,6 тысячи кв. метров.

Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории составляла 876 тысяч рублей. Шаг аукциона был установлен в пределах от 1 до 5 процентов начальной цены аукциона. В аукционе приняли участие четыре челябинские компании: ООО МПК «Архимед», ООО «Поиск», ООО Специализированный застройщик «ИКАР», ООО «Верста». Последняя компания на торги не явилась.

«По итогам аукциона победителем было определено ООО Специализированный застройщик „ИКАР“, предложившее цену права заключения договора о развитии застроенной территории 902 280 рублей», — говорится в протоколе аукциона.

Из документации следует, что на улице Сталеваров планируют снести шесть многоквартирных домов (№ 82, 84а, 86, 86а, 86б, 88) и возвести новостройки и гаражи. На данный момент дома № 86а, 84а и 86б на улице Сталеваров уже признаны аварийными. Расселить и снести их за свой счет должен новый инвестор — компания «Икар». На эту работу отводится 20 месяцев с момента подписания договора о развитии застроенной территории.





Еще три дома (№82, 86,88) на сегодня администрацией не признаны аварийными. Но по договору об освоении застроенных территорий инвестор также обязан их расселить и затем снести, чтобы на их месте построить новые дома. На эти работы у застройщика есть 48 месяцев с момента подписания договора с мэрией.

В Челябинске действует муниципальная адресная программа освоения застроенных территорий. Ее утвердили решением гордумы еще в 2013 году. В документе приведен перечень из 15 участков, большинство из них расположены в Ленинском районе. Два квартала на Копейском шоссе было решено расселить еще в апреле 2016 года. Аукцион на проведение реновации на участке в границах улиц Новороссийской, Ереванской, Безрукова, Суркова, Грозненской, Лизы Чайкиной два года назад выиграло ООО «СК „Новый дом“». На территории расположены 36 двухэтажных домов. Для расселения застройщику дали восемь лет. Компания ранее возвела три высотки в этом квартале.

В Металлургическом районе, согласно документу, под реновацию планировали отдать дома на шоссе Металлургов, улицах Электростальской, Сталеваров, Дегтярева, Павелецкой, Вахтангова. В Курчатовском районе инвесторам хотели предложить расселение жителей старых домов на Свердловском проспекте и улице Островского, в Тракторозаводском — на улицах Бажова, Героев Танкограда, Котина, Культуры и Карпенко. В Центральном районе планировали снести под новую застройку дома № 1, 8 и 13 по улице Гидростроя.





ООО «Специализированный застройщик „Домострой“» претендует на получение участка для развития застроенной территории площадью 11 га на Копейском шоссе в Ленинском районе. Это два квартала с жилой застройкой напротив дворца спорта «Торпедо». Там расположен 21 дом, шесть из которых признаны аварийными. Компания снесет все объекты и возведет на их месте новостройки.

Напомним, в апреле 2021 года Заксобрание региона приняло закон о комплексном развитии территории в Челябинской области. О том, почему для нашего региона важен этот документ, по какому механизму будут расселять дома на территориях под комплексную застройку и где в Челябинске вместо старых кварталов могут появиться новые дома, ИА «Первое областное» ранее рассказал замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Девелоперы считают, что для эффективной реализации закона необходимо наладить диалог между местными властями и застройщиками. Участки для реновации нужно выбирать так, чтобы выгоду получал и город, и частные инвесторы.