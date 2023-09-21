После просмотра состоится встреча с исследователями синташтинских колесниц: историком Владиславом Журавлёвым, инженером Маратом Садыковым, который принимал участие в создании первого аутентичного экземпляра колесницы и снимался в фильме. Кроме того во встрече примут участие сотрудники Центра иппотерапии и адаптивной верховой езды «Добрая лошадка»:тренер по конному спорту Екатерина Федоренко и инструктор Виолетта Бузуева.
Напомним, на выставке в историческом музее представлена реконструкция колесницы бронзового века, изготовленная Ассоциацией экспериментальной археологии «Археос» по материалам памятников бронзового века. Фильм начнется в 16:00 в Детском музее.
О том, как снимался фильм «Аркаим. Колесница времени» и о смелом научном эксперименты челябинских археологов, мы рассказывали здесь. Премьера состоялась 9 мая 2022 года в 13.10 и 20.00 на телеканале «Моя Планета».