В Историческом музее сегодня, 21 сентября, будут демонстрировать фильм «Аркаим. Колесница времени». 
 
После просмотра состоится встреча с исследователями синташтинских колесниц: историком Владиславом Журавлёвым, инженером Маратом Садыковым, который принимал участие в создании первого аутентичного экземпляра колесницы и снимался в фильме. Кроме того во встрече примут участие сотрудники  Центра иппотерапии и адаптивной верховой езды «Добрая лошадка»:тренер по конному спорту Екатерина Федоренко и инструктор Виолетта Бузуева. 
 
Напомним, на выставке в историческом музее представлена  реконструкция колесницы бронзового века, изготовленная Ассоциацией экспериментальной археологии «Археос» по материалам памятников бронзового века. Фильм начнется в 16:00 в Детском музее.

О том, как снимался фильм «Аркаим. Колесница времени» и о смелом научном эксперименты челябинских археологов, мы рассказывали здесь. Премьера состоялась  9 мая 2022 года в 13.10 и 20.00 на телеканале «Моя Планета».