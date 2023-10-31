Челябинская область наводит последние штрихи перед выставкой «Россия» на ВДНХ

Главной темой для региона стал человек и его мечта

Челябинская область вместе с другими регионами Уральского федерального округа завершила подготовку к Международной выставке-форуму «Россия». Она откроется в Москве на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.



«Уральский федеральный округ к выставке „Россия“ готов. Регионы сосредоточились на последних штрихах и с нетерпением ждут открытия форума. Программы у наших субъектов насыщенные и разнообразные. Уверен, они впечатлят всех гостей выставки», — сказал Владимир Якушев.

Главной идеей экспозиции Челябинской области стал человек и его мечта. Мечты о покорении космоса, сохранении красоты родной земли, преобразовании окружающего мира. Все они находят реальное воплощение в экспозиции.

Посетители побывают на виртуальных экскурсиях по промпредприятиям, увидят арктический автобус «Урал», потрогают метеорит, сыграют в настольный хоккей за «Трактор» или «Металлург» и встретятся с побывавшим в космосе роботом-андроидом FEDOR. На выставке также будут качели с пролетом над основными достопримечательностями области.

В программе выставки запланированы Дни регионов. Среда, 22 ноября, будет посвящена Курганской и Челябинской областям. В этот день форум посетит Владимир Якушев. Он осмотрит экспозиции регионов УрФО и примет участие в деловой программе, сообщили в пресс-службе полпреда в УрФО.





В Дни регионов запланированы деловые встречи с участием первых лиц регионов УрФО, образовательные лекции, концертные программы, мастер-классы и презентации региональной кухни.