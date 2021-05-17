Авиакомпания Red Wings открыла продажи билетов на рейсы из Магнитогорска в Екатеринбург и Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты начнутся 8 июня, они будут выполняться по вторникам и четвергам.
«Оба направления уникальные и будут доступны только пассажирам Red Wings. Вылет из Екатеринбурга в 07:35, прибытие в Магнитогорск — в 08:45. Вылет обратного рейса из Магнитогорска — в 16:50, прибытие в Екатеринбург — в 18:00. Время в пути составит 1 час 10 минут. Вылет из Магнитогорска в Минеральные Воды — в 09:35, прилет — 10:25. Вылет обратного рейса из Минеральных Вод — в 11:15, прибытие в Магнитогорск — в 16:00. Время в пути составит 2 часа 50 минут», — сообщили в пресс-службе Red Wings.
Согласно данным сайта перевозчика, билеты из Магнитогорска в Екатеринбург стоят 1249 рублей, в Минеральные Воды — 7349, 8399 и 9299 рублей в зависимости от дня вылета. Полетная программа в оба города будет действовать до конца октября этого года.
Напомним, что авиакомпания Red Wings является базовым перевозчиком челябинского аэропорта. Из столицы Южного Урала перевозчик уже летает в Махачкалу, Мурманск, Норильск и Геленджик. 22 мая стартуют полеты в Ханты-Мансийск, а 24 мая — в Калининград. Позже авиакомпания планирует запустить перелеты в Сургут, Нижневартовск, Симферополь, Сочи, Москву, Санкт-Петербург.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Как тебе такое, Илон Маск? Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом