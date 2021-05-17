Из Магнитогорска запускают авиарейсы в Екатеринбург и Минеральные Воды

Перелеты будут выполняться на российских самолетах Sukhoi Superjet 100

Авиакомпания Red Wings открыла продажи билетов на рейсы из Магнитогорска в Екатеринбург и Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты начнутся 8 июня, они будут выполняться по вторникам и четвергам.



«Оба направления уникальные и будут доступны только пассажирам Red Wings. Вылет из Екатеринбурга в 07:35, прибытие в Магнитогорск — в 08:45. Вылет обратного рейса из Магнитогорска — в 16:50, прибытие в Екатеринбург — в 18:00. Время в пути составит 1 час 10 минут. Вылет из Магнитогорска в Минеральные Воды — в 09:35, прилет — 10:25. Вылет обратного рейса из Минеральных Вод — в 11:15, прибытие в Магнитогорск — в 16:00. Время в пути составит 2 часа 50 минут», — сообщили в пресс-службе Red Wings.

Согласно данным сайта перевозчика, билеты из Магнитогорска в Екатеринбург стоят 1249 рублей, в Минеральные Воды — 7349, 8399 и 9299 рублей в зависимости от дня вылета. Полетная программа в оба города будет действовать до конца октября этого года.



Напомним, что авиакомпания Red Wings является базовым перевозчиком челябинского аэропорта. Из столицы Южного Урала перевозчик уже летает в Махачкалу, Мурманск, Норильск и Геленджик. 22 мая стартуют полеты в Ханты-Мансийск, а 24 мая — в Калининград. Позже авиакомпания планирует запустить перелеты в Сургут, Нижневартовск, Симферополь, Сочи, Москву, Санкт-Петербург.