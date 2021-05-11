Авиакомпания Red Wings начала продавать билеты на рейс из Челябинска в Ханты-Мансийск. Самолеты будут отправлять с 22 мая по вторникам и субботам. Полеты субсидируются из бюджета Челябинской области, поэтому билеты можно будет купить по доступным ценам, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Перевозить пассажиров в Ханты-Мансийск будут на самолетах Sukhoi Superjet 100. Во вторник рейсы будут отправляться из Челябинска в 20:10, обратно — в 22:40. В субботу из Челябинска самолет будет вылетать в 15:50, отправление из Ханты-Мансийска будет в 22:40. Время в пути составит около полутора часов.

Red Wings в конце апреля стала базовым перевозчиком челябинского аэропорта. Благодаря этому авиапредприятие сможет расширить полетную программу для пассажиров.

С 1 мая авиакомпания Red Wings выполняет рейсы из челябинского аэропорта по четырем маршрутам: в Махачкалу и Мурманск (по два отправления в неделю), Норильск и Геленджик (по одному вылету в неделю). Все они субсидируемые, поэтому цены на них будут доступными. После планируется запуск перелетов в Сургут и Нижневартовск, Калининград, а в июне — в Симферополь и Сочи. Часть этих рейсов будет субсидироваться. Также авиаперевозчик рассматривает вариант организации рейсов в Москву и Санкт-Петербург. После разрешения международных полетов Red Wings намерен связать Челябинск со странами СНГ, Средней Азии и Закавказья.