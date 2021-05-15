Из Челябинска и Магнитогорска возобновляют международные перелеты

Отправиться за рубеж горожане смогут с 25 мая этого года

С 25 мая 2021 года из международных аэропортов Челябинска и Магнитогорска возобновляются полеты в иностранные государства. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России 14 марта, говорится на сайте правительства РФ.

«Оперативным штабом принято решение с 25 мая возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года № 635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований»,— сообщили в пресс-службе федерального правительства.

Также с 25 мая этого года возобновляется авиасообщение между Россией и Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.

Кроме того, с 25 мая увеличится количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию.

Напомним, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса взаимное авиасообщение между многими странами было прекращено в целях предупреждения распространения инфекции.