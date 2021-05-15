В Магнитогорске из-за ремонта переезда изменится движение трамваев

Работы будут проходить на протяжении четырех дней

В предстоящий понедельник, 17 мая, в Магнитогорске начнутся ремонтные работы трамвайного переезда, расположенного на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина. В связи с этим будет изменено движение трамваев. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

«С 00:00 17 мая до 24:00 20 мая на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина будут проходить ремонтные работы трамвайного переезда. Проезд через перекресток по улице Завенягина от улицы Советской в сторону проспекта Ленина будет закрыт. Проехать через перекресток по проспекту Карла Маркса в обе стороны можно будет только по одной полосе — крайней правой. Все четыре правоповоротные полосы на перекрестке будут открыты для движения»,— уточнили в мэрии.

В связи с работами трамваи будут следовать по измененным маршрутам: