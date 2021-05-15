В предстоящий понедельник, 17 мая, в Магнитогорске начнутся ремонтные работы трамвайного переезда, расположенного на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина. В связи с этим будет изменено движение трамваев. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.
«С 00:00 17 мая до 24:00 20 мая на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина будут проходить ремонтные работы трамвайного переезда. Проезд через перекресток по улице Завенягина от улицы Советской в сторону проспекта Ленина будет закрыт. Проехать через перекресток по проспекту Карла Маркса в обе стороны можно будет только по одной полосе — крайней правой. Все четыре правоповоротные полосы на перекрестке будут открыты для движения»,— уточнили в мэрии.
В связи с работами трамваи будут следовать по измененным маршрутам:
- № 3: «142 микрорайон» — Правобережное депо — Советская — Галиуллина — проспект Карла Маркса — Южный переход — конечный пункт «Товарная» и обратно;
- № 7 утром: «Коробова» — проспект Карла Маркса — Казачья переправа — 5, 6, 7 проходные — Центральный переход — Ленинградская — проспект Карла Маркса — Галиуллина — Советская — Труда — «Коробова»; вечером — в обратном направлении;
- № 9: «Коробова» — Труда — Советская — Галиуллина — проспект Карла Маркса — Ленинградская — Северный переход — ЛПЦ и обратно;
- № 16А: «РИС» — Казачья переправа — проспект Карла Маркса — Труда — Советская — улица Грязнова — Южный переход — «РИС»;
- № 16Б: «РИС» — Южный переход — Грязнова — Советская — Труда — проспект Карла Маркса — Казачья переправа — «РИС»;
- № 17: «Коробова» — проспект Карла Маркса — Зеленый лог — Советская — Галиуллина — проспект Карла Маркса — конечный пункт «Вокзал» и обратно;
- № 20 утром: «Зеленый лог» — Советская — Галиуллина — проспект Карла Маркса — Южный переход — 5, 6, 7 проходные — Центральный переход — Ленинградская — проспект Карла Маркса — Галиуллина — Советская — «Зеленый лог»; вечером — в обратном направлении.
- № 22 утром: «142 микрорайон» — Зеленый лог — проспект Карла Маркса — Казачья переправа — 5, 6, 7 проходные — Центральный переход — Ленинградская — проспект Карла Маркса — Галиуллина — Советская — конечный пункт «142 микрорайон»; вечером — конечный пункт «142 микрорайон» — Правобережное депо — Советская — Галиуллина — проспект Карла Маркса — Ленинградская — Центральный переход — 5, 6, 7 проходные — Казачья переправа — проспект Карла Маркса — улица Труда — конечный пункт «142 микрорайон»;
- № 24: «Зеленый лог» — Советская — Галиуллина — Карла Маркса — конечный пункт «Вокзал» и обратно;
- № 25: «Зеленый лог» — Труда — проспект Карла Маркса — Казачья переправа — конечный пункт «Полевая» и обратно;
- № 27: «Зеленый лог» — Советская — Галиуллина — проспект Карла Маркса — Московская — Северный переход — ЛПЦ и обратно;
- № 28: «Зеленый лог» — Советская — Труда — проспект Карла Маркса — Казачья переправа — конечный пункт «Прокатмонтаж» и обратно;
- № 29: «Коробова» — Советская — Галиуллина — проспект Карла Маркса — конечный пункт «Вокзал» и обратно.