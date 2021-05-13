Из Челябинска возобновляют авиарейсы в Калининград

Полетная программа будет действовать с мая по октябрь

Авиакомпания Red Wings, базовый перевозчик челябинского аэропорта, с 24 мая начинает еженедельные перелеты между Челябинском и Калининградом. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«Вылет прямого рейса из Челябинска будет осуществляться в 08:30 по понедельникам, прибытие в Калининград — в 09:30. Вылет обратного рейса из Калининграда — в 23:50, прилет в Челябинск — в 06:25 следующим утром. Время в полете составит около 4 часов», — отметили в пресс-службе Red Wings.

Рейсы будут выполняться на новом самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров. Полеты субсидируются из федерального бюджета, а также правительствами Челябинской и Калининградской областей. Благодаря этому стоимость билетов является демократичной. По данным сайта Red Wings, цена перелета в одну сторону в мае и первой половине июня составляет 4,8, 5,6 и 6,4 тыс. рублей в зависимости от дня. С середины июня и до конца сентября билет будет стоить 7,2 тыс. рублей, в октябре — 4,8 тыс. рублей.

Напомним, что авиарейсы из Челябинска в Калининград уже выполнялись. В прошлом году перевозчиком выступала компания Nordwind. Попасть в самый западный регион России можно было с 16 июля по 23 ноября дважды в неделю.

Добавим, что авиакомпания Red Wings уже запустила прямые авиарейсы из Челябинска в Махачкалу и Мурманск (по два отправления в неделю), Норильск и Геленджик (по одному вылету в неделю). 22 мая стартуют полеты в Ханты-Мансийск. Позже перевозчик планирует запустить перелеты в Сургут и Нижневартовск, Симферополь и Сочи, Москву и Санкт-Петербург.