В Магнитогорске идет благоустройство набережной реки Урал

Решено сохранить природный ландшафт места и сделать его удобным и безопасным

В Магнитогорске идут работы по благоустройству набережной в парке у Вечного огня. В прошлом году территория стала одним из лидеров рейтингового голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников посетил зону и оценил изменения в прибрежной зоне.

«Мы внесем минимальные изменения в ландшафт, которые позволят беспрепятственно подойти к воде или спрятаться в тенистой аллее деревьев. Здесь смогут свободно гулять семьи с детьми, для этого будут соблюдены все меры безопасности. Также мы организуем зону, где можно будет расслабиться и насладиться видами, отдыхом в парке», — сказал Сергей Бердников.

На реке установят понтоны, обустроят береговую линию, прогулочные зоны будут покрыты террасной доской, откроется пункт проката различных плавательных средств. Глава Магнитогорска указал подрядчикам на строительный мусор. Он должен вовремя вывозиться с территории, чтобы избежать его попадание в воду.

Работы по благоустройству набережной в парке у Вечного огня начались 25 апреля. Специалисты набивают свайное поле, делают металлическую обрешетку для террасной доски, отсыпают береговую линию. Также в Магнитогорске идет обустройство парка «Южный».