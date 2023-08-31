Госэкспертиза одобрила строительство объездной дороги под Челябинском

Ранее глава Миндортранса Алексей Нечаев анонсировал появление кольцевой дороги

Госэкспертиза одобрила строительство автодороги регионального значения, которая соединит жилые районы в западной части Челябинска и поселки Сосновского района, сообщается на сайте Единого государственного реестра заключений. Трассу планируют сделать к концу 2025 года.



Речь идет о дороге пос. Красное Поле — пос. Полетаево на участке от автодороги Челябинск — Харлуши до автодороги Шершни — Северный — автодорога Обход города Челябинска. Положительное заключение на строительство трассы выдала Госэкспертиза Челябинской области.

Аукцион по поиску подрядчика для строительства автодороги объявили в конце мая этого года. Начальная стоимость контракта составила 1,3 млрд рублей. Торги выиграла компания «Дорстройгрупп», которая предложила провести работы за 1 млрд рублей.

Согласно техзаданию с сайта госзакупок, новая дорога будет четырехполосной, ее протяженность составит 6 километров. Максимальная скорость движения — 120 километров в час. На трассе установят освещение и светофоры.

В проекте дороги подрядчику нужно учесть строительство развязки на первом километре автодороги Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района. Кроме того, новую трассу следует увязать с документацией по строительству подъездных путей к микрорайону Белый Хутор. Еще одно требование — предусмотреть съезд к улице Академика Королева в Челябинске.

Проектную документацию для экспертизы подготовило ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт». Застройщиком выступило министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. Напомним, ранее руководитель ведомства Алексей Нечаев анонсировал решение закольцевать Челябинск еще одной дорогой.