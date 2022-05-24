Новую автодорогу за 1,3 млрд рублей построят в Челябинской области

Трасса обеспечит транспортную доступность микрорайонов и поселков

В Сосновском районе Челябинской области к концу 2024 года построят новую автомобильную дорогу. Ее проложат между поселками Терема и Северный. Подъезд сделают к поселку Садовому, где возведут большой микрорайон. Сейчас министерство дорожного хозяйства и транспорта региона ищет компанию, которая займется проектированием, строительством и последующим содержанием трассы. Аукцион опубликован на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 1,3 млрд рублей. Средства направят из бюджета Челябинской области.

Участок от автодороги Челябинск — Харлуши до автодороги Шершни — Северный — Обход города Челябинска будет включен в новую трассу между поселками Красное Поле и Полетаево.





«В строительстве автодороги регионального значения Красное Поле — Полетаево уже давно назрела необходимость. Она соединит жилые районы западной части Челябинска (Терема, Парковый-2, Парковый-3, Ньютон) и поселки Сосновского муниципального района (Западный, Малиновка, Белый Хутор, Вишневая Горка, Вавиловец) с автодорогой Челябинск — Харлуши и автодорогой Шершни — Северный с выходом в районе Полетаево на автодорогу Обход Челябинска. Реализация объекта запланирована в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“», — отмечают в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

В техзадании прописаны сроки всех этапов работы по строительству дороги. Проектирование будет необходимо выполнить до 25 декабря 2022 года, а строительство нужно провести в период с 1 января 2023 по 30 ноября 2024 года. Содержанием построенной трассы подрядчику нужно будет заниматься в срок с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030-го. Столь долгий договор на разные виды работ называют контрактом жизненного цикла.

Новая дорога протяженностью 6 километров будет иметь четыре полосы. Трассу построят из асфальтобетона. Ширина проезжей части — 3,5—4 метра, ширина обочин — 3—2 метра. Максимальная скорость движения, согласно техзаданию, — 120 километров в час. На трассе установят столбы со светильниками и светофоры.

Интересно, что в проекте дороги подрядчику нужно учесть строительство развязки на первом километре автодороги Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района. Кроме того, новую трассу следует увязать с документацией по строительству подъездных путей к микрорайону Белый Хутор. Еще одно требование — предусмотреть съезд к улице Академика Королева в Челябинске.

Заявки от дорожных подрядчиков, желающих заняться масштабным проектом, принимают до 31 мая включительно. Аукцион планируется провести 2 июня.

Добавим, что с новой дороги сделают ответвление к поселку Садовому. Там к 2029 году построят микрорайон из домов высотой в 5—20 этажей. Застройщиком является компания «ЭкоСити», известная по жилым комплексам «Вишневая Горка», «Просторы» и «Женева». Участки под строительство фирма получила на аукционе от ДОМ.РФ. В торгах ее представлял крупный дорожный подрядчик «Строймеханизация».