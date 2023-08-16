В Челябинске обсуждают появление новой кольцевой дороги

Работу над ЧКАД анонсировал глава Миндортранса Алексей Нечаев

Глава Миндортранса Челябинской области Алексей Нечаев во время прямого эфира медиахолдинга «Гранада Пресс» рассказал о планах по созданию кольцевой дороги вокруг Челябинска. Такой проект министр назвал одной из своих главных целей работы в должности.

«Для меня цель — закольцевать Челябинск еще одним кольцом. Правильным, понятным», — заявил Алексей Нечаев.

Министр отметил, что начало уже было положено ранее, а его команда вносит свой вклад в появление новой кольцевой дороги. Работу в ближайшее время продолжат, и новый участок должны построить через два года, заверил Алексей Нечаев.

Напомним, во время эфира глава Миндортранса также обсудил возвращение федеральной трассе М-5 «Урал» в регионе статуса автомагистрали и высказался о стратегическом подходе к «Дорожному рывку», проводимому в области.