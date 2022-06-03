Объездную дорогу к поселкам в Сосновском районе построят за 1 млрд рублей

Магистраль откроют к концу 2024 года

Компания «Дорстройгрупп» победила в аукционе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области на строительство новой автомобильной дороги в Сосновском районе. Итоги конкурса, в котором принимали участие три фирмы, опубликованы на сайте госзакупок. При начальной цене в 1,3 млрд рублей «Дорстройгрупп» предложил построить трассу за 1,06 млрд рублей. Средства направят из бюджета Челябинской области.

По техзаданию Миндортранса, новая автодорога между поселками Терема и Северный параллельно объездной Челябинска должна быть сдана к концу 2024 года. Подъезд с этой трассы сделают к поселку Садовому у озера Большой Кременкуль, где компания «ЭкоСити» построит большой микрорайон.





«Дорстройгрупп» на первом этапе — до 25 декабря 2022 года — нужно будет выполнять проектирование дороги. Затем построить ее — в период с 1 января 2023-го по 30 ноября 2024 года. В срок с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030-го обязанностью подрядчика будет содержание построенной дороги. Столь долгий договор на разные виды работ называют контрактом жизненного цикла.

Новая дорога протяженностью 6 километров будет иметь четыре полосы. Трассу построят из асфальтобетона. Ширина проезжей части — 3,5—4 метра, ширина обочин — 3—2 метра. Максимальная скорость движения, согласно техзаданию, — 120 километров в час. На дороге установят столбы со светильниками и светофоры.

Участок от автодороги Челябинск — Харлуши до автодороги Шершни — Северный — Обход города Челябинска будет включен в новую трассу между поселками Красное Поле и Полетаево.

«В строительстве автодороги регионального значения Красное Поле — Полетаево уже давно назрела необходимость. Она соединит жилые районы западной части Челябинска (Терема, Парковый-2, Парковый-3, Ньютон) и поселки Сосновского муниципального района (Западный, Малиновка, Белый Хутор, Вишневая Горка, Вавиловец) с автодорогой Челябинск — Харлуши и автодорогой Шершни — Северный с выходом в районе Полетаево на автодорогу Обход Челябинска. Реализация объекта запланирована в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“», — отмечают в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

Добавим, что в проекте дороги подрядчику нужно учесть строительство развязки на первом километре автодороги Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района. Кроме того, новую трассу следует увязать с документацией по строительству подъездных путей к микрорайону Белый Хутор. Еще одно требование — предусмотреть съезд к улице Академика Королева в Челябинске.

Компания «Дорстройгрупп» основана в 1999 году. Тогда она называлась «Дорстройтех-Лизинг», а нынешнее наименование получила в 2020-м. Фирма является одним из основных подрядчиков управления автодорог «Южный Урал», Миндортранса Челябинской области и комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска. Входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. «Дорстройгрупп» участвовал в 102 аукционах, заключил 52 контракта на сумму 7,6 млрд рублей. В марте этого года компания выиграла торги на ремонт дороги от села Таянды до трассы Челябинск — Троицк (на работы направили 263,2 млн рублей).

Чистая прибыль в 2021 году составляла 16,5 млн рублей. Основным владельцем (70% доли в уставном капитале) является Эдик Аракелян (отец депутата Заксобрания Челябинской области Армана Аракеляна), 30% принадлежит Павлу Воронову. Директором с марта 2021 года является Тигран Карапетян.