Под Челябинском изымут земли для строительства объездной дороги

Участки переведут в категорию земель промышленности, энергетики и транспорта

В Челябинской области для строительства объездной дороги регионального значения в Сосновском районе изымут четыре земельных участка. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.



«Изъять у правообладателей земельные участки для государственных нужд Челябинской области в целях строительства автомобильной дороги пос. Красное Поле — пос. Полетаево, участок от автодороги Челябинск — Харлуши до автодороги Шершни — Северный — автодорога Обход города Челябинска», — говорится в распоряжении правительства Челябинской области от 8 сентября 2023 года.

После того как определят размер возмещения владельцам земель, с ними заключат соглашение об изъятии участков. Региональному Минимущества также поручили перевести приобретенные в государственную собственность участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения.

Накануне Госэкспертиза одобрила строительство автодороги регионального значения, которая соединит жилые районы в западной части Челябинска и поселки Сосновского района. Аукцион по строительству магистрали выиграла компания «Дорстройгрупп». Она проведет работы за 1 млрд рублей.

Согласно техзаданию с сайта госзакупок, новая дорога будет четырехполосной, ее протяженность составит 6 километров. Максимальная скорость движения — 120 километров в час. На трассе установят освещение и светофоры.

В проекте дороги подрядчику нужно учесть строительство развязки на первом километре автодороги Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района. Кроме того, новую трассу следует увязать с документацией по строительству подъездных путей к микрорайону Белый Хутор. Еще одно требование — предусмотреть съезд к улице Академика Королева в Челябинске.

Проектную документацию для экспертизы подготовило ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт». Застройщиком выступило министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. Напомним, ранее руководитель ведомства Алексей Нечаев анонсировал решение закольцевать Челябинск еще одной дорогой.