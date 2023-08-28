В Челябинской области пять дорог отремонтируют на год раньше благодаря федеральным деньгам

Регион дополнительно получил почти 2 млрд рублей

Челябинская область получила дополнительно 1,94 миллиарда рублей на ремонт дорог в виде казначейских кредитов. Опережающее финансирование проекта «Дорожный рывок» позволит уже в этом сезоне завершить ремонт пяти дорог, сдача которых планировалась только в следующем году. Об этом сегодня, 28 августа, сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Механизм так называемого инфраструктурного меню будет применен на 28 объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На пяти из них подрядчики досрочно отработали по текущим контрактам и приступили к объемам следующего года. Это региональные дороги Троицк — Степное и участок от Муслюмово до поворота на трассу Миасское — Шадринск, а также три городские дороги: проспект Ленина в Магнитогорске, улицы 2-я Павелецкая и Сталеваров в Челябинске.

Напомним, что за счет опережающего финансирования на минувшей неделе завершился ремонт многоуровневой развязки на улице Братьев Кашириных в Челябинске. Работы шли около двух месяцев. На путепроводах полностью заменили покрытие проезжей части и нанесли дорожную разметку.