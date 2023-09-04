В Челябинске ищут подрядчиков для ремонта дорог в Ленинском районе

На работы готовы направить 48,5 млн рублей

В Челябинске объявили аукцион по поиску подрядчиков, которые займутся ремонтом дорог в Ленинском районе. Общая начальная сумма торгов составила 48,5 млн рублей, говорится на сайте госзакупок. Все работы должны завершить в ноябре этого года.



Начальная стоимость аукциона по ремонту дороги от улицы Горелова до улицы 1-й Трубосварочной составила 28,5 млн рублей. Согласно техническому заданию, подрядчик обязан приступить к работам с даты заключения контракта. Победителю торгов после укладки асфальта также предстоит нанести дорожную разметку, восстановить газон и установить дорожные знаки.





В Ленинском районе планируют отремонтировать еще один участок — от Копейского шоссе до железной дороги. Начальная стоимость закупки составляет 20 млн рублей. Подрядчик также обязан нанести дорожную разметку и восстановить газон.





Заявки на участие в закупках принимают до 12 сентября.