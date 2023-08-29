Городская дума утвердила новые правила застройки Челябинска

Документ доработали с учетом мнения горожан

В Челябинске состоялось очередное, 41-е заседание городской думы. 31 депутат из 36 проголосовал за утверждение новых правил землепользования и застройки. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе гордумы. Документ вступит в силу после его публикации на официальных ресурсах.

Предусмотрено разделение Челябинска на несколько зон. Например, в исторической части города можно будет строить здания не выше шести этажей. Власти займутся развитием природно-рекреационного каркаса и сохранением объектов культурного наследия. Для каждого вида разрешенного использования участка начнут использовать индивидуальный подход к определению параметров. Термин «коэффициент плотности застройки» заменят на «коэффициент строительного использования».

Одной из задач правил землепользования и застройки является обозначение участков для проектов комплексного развития территорий. Это поможет привлечению инвесторов и расселению ветхо-аварийного жилья. Челябинск больше не будет расти вширь. Застраивать станут старые кварталы.

Исполняющая обязанности главного архитектора Челябинска Ольга Никитина, выступая перед депутатами гордумы, отметила, что от жителей поступило более 1,5 тысячи обращений о новых правилах застройки. Большая часть касалась индивидуальной застройки и границ челябинского бора. В итоговом варианте документа учли более 80% просьб горожан. Председатель гордумы Андрей Шмидт подчеркнул, что с утверждением документа «закладывается основа для развития города».

Новые правила разработала компания «Джи Динамика» из Санкт-Петербурга с учетом генерального плана Челябинска, который приняли в декабре 2021 года, и стратегии социально-экономического развития города. Документ на публичных слушаниях поддержали застройщики.