Новые правила застройки Челябинска разработает за 38 млн рублей компания из Санкт-Петербурга

Документацию подготовят на основе генплана города

К концу этого года у Челябинска появятся новые правила землепользования, застройки и проектирования. Все эти документы будут соответствовать генеральному плану города, принятому в 2021 году. Разработкой положений займется инженерно-технический центр «Джи Динамика» из Санкт-Петербурга. По данным портала госзакупок, за свою работу он получит 38 млн рублей. Максимальная цена составляла почти 41,2 млн рублей.

Обновление правил поможет создать условия для устойчивого развития города, сохранить окружающую среду и объекты культурного наследия, увеличить количество скверов, проводить грамотную и экономически выгодную планировку территорий. Предполагается в том числе выявить эффективные земельные участки для последующей передачи их инвесторам.



Специалисты из Санкт-Петербурга должны будут в течение 7 месяцев (210 дней) передать в управление по архитектурно-градостроительному проектированию администрации Челябинска текстовые документы, их графические версии и интерактивную карту города. По условиям контракта три года «Джи Динамика» обязана предоставлять устные и письменные консультации, рекомендации и разъяснения по разработанным материалам.

Инженерно-технический центр «Джи Динамика» (G-Dynamic) работает с 2012 года, является членом Торгово-промышленной палаты России. Компания занимается градостроительным, инженерным и транспортным проектированием, проводит геодезические изыскания и гидрологические исследования, кадастровые работы, мониторинг состояния окружающей среды.

В 2021 году чистая прибыль, по данным базы «СБИС», составляла 39,2 млн рублей. «Джи Динамика» участвовала почти в 3,3 тыс. аукционов. Было заключено более 400 контрактов на 779 млн рублей. Среди недавно полученных подрядов — актуализация схем теплоснабжения Комсомольска-на-Амуре, Ханты-Мансийска и Якутска, разработка генеральных планов Саратова и Нефтекамска, корректировка планировки Воронежа.

Добавим, что состоявшийся аукцион на разработку градостроительной документации был вторым. В первом побеждал московский институт «Гипрогор» — автор генерального плана Челябинска. Но по требованию антимонопольной службы итоги аукциона отменяли, поэтому конкурс пришлось проводить заново.