Мэрия Челябинска объяснила жителям Первоозерного ситуацию с изменением Генплана

На выходных жители района записали видеообращение

Жители поселка Первоозерного в Тракторозаводском районе обеспокоены изменениями в Генеральном плане Челябинска. Корректировку документа вынесли на публичные слушания, которые состоятся 16 мая. До этого во всех районах города прошли встречи с жителями. 8 мая консультации по изменениям Генплана организовали в администрации Тракторозаводского района. В минувшие выходные жители Первоозерного записали видеообращение, где выразили обеспокоенность, что их частные дома снесут. Мэрия Челябинска прояснила ситуацию.

«В рамках консультаций жителям поселка были даны пояснения, что к полномочиям Генерального плана не относится вопрос изъятия частной собственности, данные решения исполняются строго в рамках требования законодательства для муниципальных нужд, зонирование Генерального плана к таким не относится»,— подчеркивают в администрации.

По данным мэрии, на встрече собственники подали коллективное заявление о несогласии с зоной смешанной застройки и просьбой оставить в частном секторе зону индивидуальной жилой застройки. При этом в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию находилось обращение от владельцев нескольких земельных участков с просьбой оставить утвержденную зону смешанной жилой застройки, не меняя ее на зону ИЖС.

Публичные слушания проведут традиционно в Доме архитектора на проспекте Ленина, 41а. Экспозиция уже выставлена в холле, ее можно посетить с 8:30 до 17:30. Предложения и замечания принимаются в письменном (ул. Воровского, 2) и электронном виде (guaig@arch74.ru). Вносимые изменения в Генплан не являются окончательными. Решение примут с учетом мнений во время публичных слушаний.

Как отмечают в пресс-службе администрации города, в 2023 году на публичных слушаниях по утверждению новых правил землепользования и застройки Челябинска отмечали, что частный сектор в Генеральном плане переведут из зоны многоквартирных домов в зону ИЖС.