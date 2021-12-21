В Челябинске приняли генеральный план на 20 лет

Документ будет регламентировать строительство, создание дорог и общественных пространств

Депутаты гордумы единогласно приняли новый доработанный генплан Челябинска. Он будет действовать в течение 20 лет. Решение утвердили на очередном заседании.

Главный архитектор города Павел Крутолапов доложил, что генплан впервые закрепляет в Челябинске понятие исторического центра, в Челябинске будут увеличивать площадь озеленения и запретят бизнесу застраивать пригород. При этом Челябинск должен стать центром агломерации с Копейском и Сосновским районом.

Также депутаты заслушали доклад разработчиков документа из ОАО «Гипрогор». По словам специалистов, генплан полезен городу для планирования бюджета, решения вопросов организации общественных пространств, понимания о том, в каком направлении будет развиваться Челябинск.

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