В Челябинске состоялись публичные слушания по новым правилам застройки

Проект направили на рассмотрение комиссии

Сегодня, 10 августа, в кинотеатре им. Пушкина состоялись публичные слушания по новым правилам застройки и землепользования Челябинска (ПЗЗ). На них объяснили принцип разработки документов, рассказали о том, какие районы и как будут развивать, а также ответили на вопросы горожан. Проект направили на комиссию для выработки рекомендаций и дальнейших решений.

На слушаниях председатель челябинской городской Думы Андрей Шмидт в первую очередь напомнил, что Челябинск больше не будет расти вширь. Новые микрорайоны «Парковый», «Парковый-2» не всегда были обеспечены детскими садами, школами, больницами, дорогами. И требовались большие вложения для обеспечения их инфраструктурой.

«За последние четыре года по инициативе губернатора Алексея Текслера и главы Челябинска Натальи Котовой эти проблемы приходилось решать. Такого количества инвестиций в социальную инфраструктуру и улично-дорожную сеть не было в Челябинске. Беспрецедентное количество средств, исчисляемое сотнями миллиардов рублей, были привлечены в экономику Челябинска»,— сказал Андрей Шмидт.

Таким образом, в Челябинске будут развивать Тракторозаводский, Советский, Ленинский районы. А также решать вопросы с ветхоаварийным жильем. В частности, используя инструмент комплексного развития территорий (КРТ). Потенциальным застройщикам уже представлены 55 проектов по КРТ. Участки будут выделять на конкурсной основе. Одной из задач ПЗЗ является обозначение этих территорий и создание условий для привлечения инвесторов.

ПЗЗ разработали на основе принятого ранее Генерального плана Челябинска. Он на 20 лет вперед определяет развитие города. В соответствующей документации Челябинск окрашивается в разные цвета — правовые зоны. И каждая из них определяет правила использования участка на определенной территории, в соответствии с которыми разрабатывается проектная документация и проектирование.

«Новые правила должны учитывать существующее землепользование и ту стратегию, которую определил Генплан. ПЗЗ внутри определенных функциональных зон уточняют территориальные зоны с привязкой к земельным участкам. И внутри каждой крупной зоны существуют подзоны», — рассказала временно исполняющий обязанности начальника Управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Ольга Никитина.

Разработкой проекта занималось ООО «Джи Динамика». Представитель компании Сергей Комаристый перечислил принципы разработки ПЗЗ: компактность и полицентричность (Челябинск не расширяется, но формирует центры и подцентры), принцип 15-минутного города (каждый житель должен получить доступ к сервисам не дальше 15 минут от своего дома), эффективное использование территорий, выделение специальных зон развития, развитие природно-рекреационного каркаса, который является особенностью города, развитие исторической застройки.

Основная задача правил застройки — разделить территорию города на зоны. И для каждой зоны установить свой градостроительный регламент. Замглавы города по правовым и имущественным вопросам Наталья Рыльская уточнила, что он содержит пять элементов.

«Вид разрешенного использования земельных участков, то есть то, что можно размещать на земельном участке: жилые дома, производственные объекты, парки, школы и т. д. Второе — предельные параметры разрешенного строительства. То есть допустимые физические параметры объектов капитального строительства: этажность, высота, отступы. Третье — требования к архитектурно-градостроительному облику объектов: внешний вид, подсветка, отделочные материалы. Требования устанавливаются не на весь город, а только на отдельные территории. Четвертое — ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства. То есть те запреты, которые нужно соблюдать в водоохранных, санитарно-защитных, охранных и иных зонах. Пятое — особенности застройки территории, предназначенных для КРТ. Как правило, КРТ предполагает размещение не одного объекта, а застройку целого квартала. ПЗЗ содержат все пять элементов», — объяснила Наталья Рыльская.

На публичных слушаниях обратили внимание на озеленение Челябинска. По словам Сергея Комаристого, сейчас на одного жителя Челябинска приходится 5,34 квадратных метра зеленых насаждений. При соблюдении новых правил возможно увеличение этой цифры до 15 квадратных метров на человека.

Слушатели на этапе вопросов интересовались судьбой зеленых насаждений, частных домов, а также стадионом «Инга» на улице Худякова. Мастер спорта по конькобежному спорту Павел сообщил, что детям будет «нехорошо тренироваться в условиях многоэтажных домов и вырубленных деревьев», если рядом начнется строительство.

«Мы возьмем вопрос на контроль. Относительно стадиона „Инга“ там вообще никаких планов нет, чтобы что-то менять. Это украшение того места, где он находится», — сказал Андрей Шмидт.

В преддверии обсуждений также поступило порядка тысячи жалоб и предложений. Для горожан были организованы консультации и разъяснения по вопросам. На общественных слушаниях организаторы также получили письменные вопросы, которые будут учитываться при выработке решений.