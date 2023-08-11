В мэрии рассказали о сроках рассмотрения обращений челябинцев по правилам застройки

После публичных слушаний зарегистрировали 76 письменных предложений и замечаний

В Челябинске комиссия начала работать с поступившими во время публичных слушаний обращениями по проекту новых правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Замечания и предложения рассмотрят до 17 августа, а заключение о результатах общественных обсуждений — до 18 августа, сообщили в городской администрации.

На публичные слушания по проекту ПЗЗ пришли 520 участников. Во время обсуждений было зарегистрировано 76 письменных предложений и замечаний.

«Все обращения, которые поступили в ходе всего срока проведения публичных слушаний, будут рассмотрены комиссией по подготовке ПЗиЗ в срок до 17 августа 2023 года. По результатам разработчику проекта выдадут рекомендации о целесообразности или нецелесообразности их учета. Всего за время разработки проекта ПЗиЗ поступило порядка 1150 обращений от физических и юридических лиц с предложениями и замечаниями», — рассказали в городской мэрии.

До 18 августа на сайте администрации Челябинска опубликуют заключение о результатах слушаний с аргументированными пояснениями комиссии. В документе также будут ответы на замечания и предложения горожан.

Проект ПЗЗ рассмотрят на заседании Челябинской думы в конце августа.

Напомним, в четверг, 10 августа, в кинотеатре им. Пушкина прошли публичные слушания по проекту новых правил землепользования и застройки Челябинска. Его разработали на основе принятого ранее Генплана города. Одной из задач ПЗЗ является обозначение территорий КРТ и создание условий для привлечения инвесторов. В рамках проекта также будут решать вопрос ветхоаварийного жилья.

Принципами разработки ПЗЗ стали компактность и полицентричность, доступ к сервисам в 15 минутах от дома, эффективное использование территорий, выделение специальных зон развития, развитие природно-рекреационного каркаса и развитие исторической застройки. Подробнее о публичных слушаниях мы рассказывали здесь.