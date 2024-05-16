В челябинском Доме архитектора обсудили корректировку Генплана города

Администрация учла замечания и пожелания жителей

Изменения в Генеральный план Челябинска обсудили 16 мая в Доме архитектора. Публичные слушания прошли с участием большого количества горожан. В зале были представители всех районов Челябинска, ведь поправки касаются разных мест на карте южноуральской столицы. Предложения и замечания жителей взяли в работу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





«Публичные слушания по Генеральному плану предусмотрены градостроительным кодексом. Сама процедура предусматривает сбор замечаний и предложений, ознакомление жителей с проектом корректировок Генерального плана. На публичных слушаниях мы получили очень много замечаний и предложений. Закрепляем основные моменты, даем ответы на вопросы от жителей. Учтем их для дальнейшей доработки проекта. Генплан утвердили в конце 2021 года. На сегодня корректировка носит технический характер. Мы приводим документ в соответствие с требованиями законодательства. Генеральный план и правила землепользования и застройки — это документы, которые обязаны соответствовать социально-экономическим изменениям, которые у нас происходят»,— говорит начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина.

Как отмечают в администрации Челябинска, поправки в Генплане нужны для уточнения границ города в соответствии с госпрограммой и для внесения данных в Публичную кадастровую карту, принятии решений о комплексном развитии территории и учет актуальных проектов развития социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, крупных региональных и федеральных объектов.





До самих публичных слушаний администрация провела консультации во всех районах города. На встречах были местных жители, которые задавали вопросы, делали предложения и замечания. Ольга Никитина отметила, что горожане проявили активность и заинтересованность, и их мнения уже учли.

Вопросы по нововведениям Генплана у многих касались назначения земли. Замечания и предложения поступили от жителей поселков Первоозерного (Тракторозаводский район), Колхозного (Калининский район) и Планового (Ленинский район). Все эти территории, а также кварталы по улице Самохина и поселок Развязка, перевели в зону индивидуальной жилой застройки (ИЖС). Многоквартирная застройка там будет невозможна, заявила во время слушаний Ольга Никитина. Исключением в Первоозерном стали участки с двухэтажными домами. У них будет зона смешанной застройки, чтобы жители могли совершать операции со своей недвижимостью.





Садоводы из соседнего СНТ «Тракторосад-2» выразили несогласие с планом продлить улицу Механическую через сады. Представители городских властей пояснили, что Генплан только отражает схему перспективного развития улично-дорожной сети, но не определяет, что будет изыматься и сноситься. Кроме того, проекты не реализуют в ближайшие годы, а вопрос их создания вынесут на обсуждение. С учетом желания садоводов, администрация займется поиском альтернативного решения по развитию дорожной сети в этой части города.





Один из вопросов касался Шершневского и Каштакского боров. Горожане опасаются изменения охранного статуса и уменьшения зеленой территории. Согласно пояснению, Генплан не уполномочен изменять статус особо охраняемых природных территорий регионального значения и их границы. На карте функционального зонирования Генерального плана, утвержденного в 2021 году, данные объекты отнесены к зоне лесов. Сейчас в рамках корректировки они никак не затрагиваются. Изменения учитывают обновленную охранную зону — ее пополнили участки, которые вошли в состав бора и получи зону рекреации. Цель боров — сохранение естественного местообитания ценных видов, биоразнообразия растений и животных, восстановление и увеличение биологического разнообразия, а также экологическое воспитание населения.

Как отметила Ольга Никитина, администрация ждет замечаний по Генплану от федеральных, региональных и местных органов власти. С учетом всех этих предложений будет корректироваться документ. Итоги презентуют во всех районах Челябинска.

