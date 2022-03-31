ФАС заблокировала торги по реконструкции аэропорта в Магнитогорске за 6 млрд рублей

Причиной стала жалоба компании из Санкт-Петербурга

Федеральная антимонопольная служба приостановила аукцион на реконструкцию аэродрома в Магнитогорске за 5,9 млрд рублей. Ремонт запланирован на 2022—2024 годы. Причиной блокировки торгов стала жалоба АО «Производственное объединение „Возрождение“» из Санкт-Петербурга. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Авторы жалобы требуют установить дополнительные требования к участникам закупки, так как аэропортовый комплекс Магнитогорска является особо опасным и технически сложным объектом. По мнению заявителей, у потенциальных подрядчиков обязательно должен быть опыт работы на таких площадках. Сейчас в требованиях указано только условие по наличию опыта по возведению и реконструкции объектов капстроительства.

ФАС рассмотрит жалобу 1 апреля. Подрядчика планировали выбрать 8 апреля. Заказчиком масштабного ремонта аэродрома в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» является федеральное учреждение «Ространсмодернизация».

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что из 5,9 млрд рублей, предусмотренных на реконструкцию, в 2022 и 2023 годах подрядчик получит по 1,7 млрд рублей, в 2024-м — еще 2,36 млрд рублей. Контракт не подлежит банковскому сопровождению, он будет выполняться за счет авансовых платежей из федерального бюджета.

Во время реконструкции проведут усиление существующих покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы, отремонтируют единственную рулежную дорожку и построят вторую, расширят второй перрон до десяти мест для стоянки самолетов, построят площадки для противообледенительной обработки воздушных судов. Помимо этого, в аэропортовом комплексе заменят прежние и установят новые объекты радиотехнического обеспечения полетов, систему светосигнального и метеорологического оборудования, аварийно-спасательную станцию, здание КПП с шлюзом пропуска, очистные сооружения и другие объекты, проведут благоустройство и озеленение территории. На время работ на аэродромных покрытиях полеты будут приостановлены.

Напомним, в июне 2021 года аэропорт Магнитогорска сменил собственника. Ранее он принадлежал государству через Росимущество. 100% акций АО «Международный аэропорт Магнитогорск» за 999,89 млн рублей приобрела компания «Ретранс» из Магнитогорска, входящая в структуру холдинга «Аэропорты регионов». В июле губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсуждал с новым руководством предстоящий ремонт и перспективы развития полетной программы.

