В Челябинской области запустят новые туристические железнодорожные маршруты

Поезда могут отправиться из Челябинска в Соль-Илецк

На Южном Урале откроют новые туристические направления по железной дороге. Новые маршруты обсудили представители Южноуральской дирекции РЖД и правительств Челябинской и Оренбургской областей, сообщает пресс-служба регионального управления в сфере ж/д перевозок. Помимо пригородных маршрутов, откроются и дальние направления. Рассказываем, куда можно будет отправиться из Челябинска.

Встреча сторон прошла накануне, 29 марта. Представители ЮУЖД заявили, что намерены запустить новые маршруты как пригородные, так туристические, «учитывая имеющиеся опыт и реализованные „пилотные“ проекты».

На сегодняшний день готовится проект организации пригородных поездов: Челябинск — Екатеринбург, Челябинск — Копейск, Оренбург — Орск, а также туристических — Челябинск — ГЛК «Солнечная долина», Челябинск — Сатка, Оренбург — Соль-Илецк, Челябинск — Соль-Илецк.