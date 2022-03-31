В Копейске мужчина попал под уголовную статью за организацию наркопритона

На месте полицейские нашли вещества и приспособления для их употребления

В Копейске возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего мужчины. По версии следствия, он регулярно пускал в свою квартиру наркозависимых лиц. Об этом сегодня, 31 марта, сообщили в городской полиции.

Во время осмотра помещения полицейские нашли наркотики и шприцы.

В отношении троих «гостей» квартиры в поселке Бажово составлены административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»). А хозяин квартиры за организацию притона попал под часть 1 статьи 232 УК РФ.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области полицейские обнаружили и закрыли шесть наркопритонов в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью».