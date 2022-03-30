Клуб «Челбаскет» с победы стартовал в плей-аут баскетбольной Суперлиги-2

Челябинцы на своей площадке убедительно победили ставропольское «Динамо» — 83:60

Сегодня, 30 марта, свой стартовый поединок в плей-ауте баскетбольной Суперлиги-2 провел «Челбаскет». В первом поединке подопечные Евгения Сорокина уверенно выиграли у ставропольского «Динамо» (83:60) и еще больше упрочили свои позиции на 7-й строчке турнирной таблицы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На предварительном этапе чемпионата «Челбаскету» не удалось решить задачу-минимум — финишировать в шестерке сильнейших и тем самым выйти в плей-офф. Не хватило лишь одной победы. Заняв 7-е место, южноуральцы вынуждены на втором этапе выступать в плей-ауте с командами в борьбе за 7-11-е места.

Правда, во всем этом можно найти и плюс — набрав наибольшее количество очков, челябинский клуб получил возможность стать организатором турнира среди команд-неудачников. И без нервотрепки и суеты продолжать работать на перспективу, к новому сезону.

Поединок против ставропольцев вышел для «Челбаскета» легкой прогулкой. Уже в стартовом периоде хозяева площадки взяли нити игры в свои руки. Особенно усердствовал в этом Андрей Логинов, набравший в этом отрезке матча 8 очков. Во второй четверти, правда, южноуральцы сбились на немного сумбурную игру — делали неподготовленные броски, слишком много ошибались в передачах. Апофеозом этих действий стал бросок из-за дальней дистанции Андрея Малышева. Мало того, что он оказался на несвойственной для него позиции, так еще высокорослый центрфорвард «Челбаскета» умудрился попасть под блок-шот гостей.

Впрочем, небольшой сбой в дебюте второго периода был непродолжительным. Хозяева площадки взяли себя в руки, продолжили быстро и агрессивно действовать в атаке. В итоге — 44:28 к большому перерыву.

Не изменился характер игры и в дальнейшем. Превосходя соперника во всех линиях, «Челбаскет» только увеличивал отрыв в счете. Наставник южноуральцев Евгений Сорокин получил возможность поэкспериментировать с составом, введя в бой всех заявленных игроков на матч. В итоге — 83:60. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Челбаскета» Александр Кузнецов (14 очков). По 11 баллов на счету Юрия Качкова, Андрея Логинова и Никиты Перцева.

Завтра, 31 марта, «Челбаскет» проведет второй поединок плей-аута против «Новомосковска» из Тульской области. Начало матча в 19:00.