Аэропорт Магнитогорска реконструируют за 6 млрд рублей

Федеральные деньги направят на ремонт аэродрома

В Магнитогорске в 2022—2024 годах проведут реконструкцию аэродрома. На эти цели из федерального бюджета направят 5,9 млрд рублей, сказано на сайте госзакупок. Подрядчика определят на аукционе 8 апреля. Заказчиком масштабного ремонта в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» является федеральное учреждение «Ространсмодернизация».

Во время реконструкции проведут усиление существующих покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы, отремонтируют единственную рулежную дорожку и построят вторую, расширят второй перрон до десяти мест для стоянки самолетов, построят площадки для противообледенительной обработки воздушных судов. Помимо этого, в аэропортовом комплексе заменят прежние и установят новые объекты радиотехнического обеспечения полетов, систему светосигнального и метеорологического оборудования, аварийно-спасательную станцию, здание КПП с шлюзом пропуска, очистные сооружения и другие объекты, проведут благоустройство и озеленение территории. На время работ на аэродромных покрытиях полеты будут приостановлены. Проект реконструкции Главгосэкспертиза одобрила в ноябре 2021 года.

В техзадании также отмечены устройства, которые должны быть только российского производства. Это светосигнальное оборудование, периметровое ограждение с техническими средствами охраны, очистные сооружения и трансформаторные подстанции.

Из 5,9 млрд рублей, предусмотренных на реконструкцию, в 2022 и 2023 годах подрядчик получит по 1,7 млрд рублей, в 2024-м — еще 2,36 млрд рублей. Контракт не подлежит банковскому сопровождению, он будет выполняться за счет авансовых платежей из федеральной казны. Раннее на работы планировали направить 5,3 млрд рублей.

Напомним, что в июне 2021 года аэропорт Магнитогорска сменил собственника. Ранее он принадлежал государству через Росимущество. 100% акций АО «Международный аэропорт Магнитогорск» за 999,89 млн рублей приобрела компания «Ретранс» из Магнитогорска, входящая в структуру холдинга «Аэропорты регионов». В июле губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсуждал с новым руководством предстоящий ремонт и перспективы развития полетной программы.

«Уверен, что магнитогорцы были бы рады видеть более широкий перечень маршрутов. Мы заинтересованы в развитии аэропорта с учетом ресурсов, выделяемых в рамках Федеральной инвестиционной программы России „Развитие транспортной системы“. Запланирована глубокая реконструкция аэропортового комплекса. Приход нового собственника будет способствовать реализации всех ранее принятых обязательств и скорейшему обновлению аэропорта в интересах людей», — отмечал глава региона.

Сейчас из аэропорта Магнитогорска совершают рейсы авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот», S7, Nord Wind, «Азимут», UVT aero, Pegas Fly. Основные направления — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Казань, Екатеринбург и Минеральные Воды. В 2019 году общий пассажиропоток аэропорта составлял 265,4 тыс. человек. Данные за 2020—2021 годы не опубликованы.

Магнитогорскому аэропорту принадлежат 20 земельных участков общей площадью 41,9 га, 59 зданий, десять сооружений и одно воздушное судно. Часть имущества сдана в аренду. На предприятии работают 365 человек. Финансовое состояние оценивается как устойчивое.