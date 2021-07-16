Губернатор Челябинской области посетил аэропорт Магнитогорска

Воздушные ворота города металлургов отремонтируют к 2024 году

Губернатор встретился с руководителями предприятия. Алексей Текслер, генеральный директор АО УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский и директор АО «Международный аэропорт Магнитогорск» Евгений Кирсанов обсудили вопросы реконструкции аэропортового комплекса и перспективы дальнейшего развития, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Жителям Магнитогорска интересно, что будет с аэропортом, которому уже больше девяноста лет, в контексте недавней смены собственника. Уверен, что магнитогорцы были бы рады видеть более широкий перечень маршрутов. Мы заинтересованы в развитии аэропорта с учетом ресурсов, выделяемых в рамках Федеральной инвестиционной программы России „Развитие транспортной системы“. Запланирована глубокая реконструкция аэропортового комплекса. Приход нового собственника будет способствовать реализации всех ранее принятых обязательств и скорейшему обновлению аэропорта в интересах людей», — уточнил Алексей Текслер.

До конца 2024 года в рамках реконструкции аэропорта будет проведено усиление существующих покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы; реконструкция единственной и строительство второй рулежных дорожек; полная замена светосигнального оборудования с установкой огней высокой интенсивности и другие работы. Всего на эти цели из федерального бюджета запланировано 5,3 млрд рублей. Основные работы пройдут с 2022-го по 2024 год.