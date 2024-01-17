Дольщикам трех проблемных домов в Челябинске и Копейске выплатят компенсации

Первоначальные решения о достройке высоток пересмотрели

Более пяти тысячам дольщиков в 15 регионах России выплатят компенсации за неполученные квартиры в 85 проблемных домах. В списке граждан, кому возместят средства, значатся также жители Челябинска и Копейска. Решение о выплатах принял Наблюдательный совет Фонда развития территорий. На эти цели направили 20,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ФРТ.

В Челябинске компенсации получат граждане, вложившие свои деньги в строительство ЖК «Дом на Кулибина» (улица Кулибина, 10). Застройщиком была компания «Социальный сервис». В Копейске деньги выплатят дольщикам фирмы «Стройинвест». Она должна была построить две очереди жилого комплекса на Коммунистическом проспекте, 25. Первый дом сдала в эксплуатацию другая компания.

Дольщиков всех трех проблемных долгостроев признавали пострадавшими (в Челябинске — 90 человек, в Копейске — 106). Сначала планировалось достроить эти дома. В Копейске даже определяли подрядчика для завершения работ, а в Челябинске планировали заказать разработку проекта для ввода высотки в эксплуатацию. Однако решения пересмотрели «в связи с обращением субъекта о невозможности завершить строительство».

Напомним, что в декабре 2023 года ФРТ принял решение о выплатах дольщикам четырех проблемных домов в Челябинской области. Сначала объявили о выплатах по объектам в Усть-Катаве (МКР-1, 30, ООО «Мик-Плюс»), Миассе (квартал МЖК, 6, ООО «Аркона») и Челябинске (улица Мамина, 87, ООО «Строительные технологии города»). Потом стало известно, что деньги получат граждане, вкладывавшие средства в строительство дома в Копейске на улице Фруктовой, 3 (ООО «УралФинанс»).

«С начала 2023 года проделана большая работа в части решения вопроса восстановления прав граждан — участников долевого строительства: количество домов в Едином реестре проблемных объектов сократилось с 1206 до 497. Вопросу уделяется значительное внимание, и мы видим соответствующий результат», — подчеркнул министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

В Фонде развития территорий отмечают, что пересмотр первоначального решения о достройке в пользу выплаты компенсаций позволит быстрее восстановить права дольщиков этих домов и дать им возможность улучшить свои жилищные условия.

Заявление на получение выплаты дольщики могут подать в электронной форме в личном кабинете на сайте ФРТ, а в бумажной — по адресу: 115088, Москва, улица Шарикоподшипниковская, 5, помещение 23.



Добавим, что после решения о выплате компенсаций ФРТ сможет продать проблемные объекты на аукционах. ЖК «Дом на Кулибина» должен был состоять из двух многоэтажек. Одна находится на стадии фундамента. Свайное поле фонд продал компании «Метчелстрой». Рядом с этими домами построят жилье для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переселенцев из аварийных зданий.